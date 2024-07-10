Британские СМИ удалили все новости о предполагаемом внебрачном ребенке принца Уильяма

Упоминания об этих слухах удалили даже те таблоиды, которые очень редко шли на какие-то уступки (тот же принц Гарри неоднократно и не особенно успешно с ними судился) - например, Daily Mail, Mirror, Sun, Daily Express, Guardian и другие. При этом не везде эти новости исчезли бесследно: во многих местах остались плашки, сообщающие, что информация была удалена по требованию.

Слухи о романе наследника британского престола и Хэнбери появились уже давно, но активно о них заговорили весной, когда принцесса Уэльская Кейт Миддлтон внезапно пропала из виду под предлогом восстановления после операции. В сети было опубликовано несколько фотографий, которые пользователи сочли фейком. Тогда же завирусились многочисленные конспирологические теории, вплоть до версий о том, что Кейт умерла. Но самой популярной была история о том, что принц Уильям якобы изменил жене с Роуз Хэнбери и у них даже родился внебрачный ребенок.