Из британских СМИ исчезли новости о предполагаемом романе принца Уильяма и аристократки Роуз Хэнбери, маркизы Чолмондели, и их возможном внебрачном ребенке. На это обратило внимание издание New York Magazine.
Британские СМИ удалили все новости о предполагаемом внебрачном ребенке принца Уильяма
Упоминания об этих слухах удалили даже те таблоиды, которые очень редко шли на какие-то уступки (тот же принц Гарри неоднократно и не особенно успешно с ними судился) - например, Daily Mail, Mirror, Sun, Daily Express, Guardian и другие. При этом не везде эти новости исчезли бесследно: во многих местах остались плашки, сообщающие, что информация была удалена по требованию.
Слухи о романе наследника британского престола и Хэнбери появились уже давно, но активно о них заговорили весной, когда принцесса Уэльская Кейт Миддлтон внезапно пропала из виду под предлогом восстановления после операции. В сети было опубликовано несколько фотографий, которые пользователи сочли фейком. Тогда же завирусились многочисленные конспирологические теории, вплоть до версий о том, что Кейт умерла. Но самой популярной была история о том, что принц Уильям якобы изменил жене с Роуз Хэнбери и у них даже родился внебрачный ребенок.
Сама Роуз уже много лет замужем за Дэвидом Джорджем Филиппом (по слухам, этот брак нельзя назвать счастливым), который старше нее более чем на 20 лет и имеет троих детей. Старшие - два брата-близнеца, один из которых наследует титул маркиза Чолмондели (дети появились на свет при помощи кесарева сечения, поэтому старшим выбрали того, кто больше весил). Именно беременность Роуз, которая на тот момент делала модельную карьеру, и стала поводом для свадьбы.
При этом Роуз, которая была постоянной героиней светской хроники, довольно тесно дружила с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. Однако в какой-то момент их дружба прекратилась: Кейт и Роуз перестали общаться, а по дворцу поползли слухи об их конфликте. Появились такие сообщения и в СМИ. Например, новость опубликовал журнал Tatler, а позже, по требованию дворца, удалил. Адвокаты, которые представляли интересы королевской семьи, заявили, что все это - «категорическая ложь». О том, что последнее слово осталось за королевской семьей, сообщило издание Daily Mail.
Именно роман принца Уильяма и Роуз якобы и стал причиной того, что Кейт зимой перестала появляться на публике: по предположениям британцев, Кейт не смогла вынести измены. Тем более что, по слухам, любовница родила от принца ребенка, что окончательно «добило» Кейт. Напомним, у Кейт и Уильяма трое детей: Джордж, Шарлотта и Луи.
Постоянные конспирологические теории и слухи в конце концов вынудили Кейт Миддлтон сообщить о том, что у нее рак, а не так давно она наконец вышла в свет. Несмотря на это, в сети продолжают обсуждать, что в отношениях членов королевской семьи не все так благополучно, как они показывают.