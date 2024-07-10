Ср, 10.07.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

ФОТО Неожиданно: Иван Дорн поработал в Lido

rus.tvnet.lv
Copy
Фото: Instagram/dorn_ivan

Украинского музыканта Ивана Дорна заметили работающим в популярном ресторане Латвии.

Иван Дорн, который 5 июля давал концерт в Елгаве, за несколько минут до выступления поделился в своих социальных сетях видео из ресторана Lido.

Музыкант в фирменной кепке заведения вместе с другими сотрудниками подавал клиентам еду.

Как известно, Дорн - частый гость в Латвии, и на его выступлениях всегда очень много зрителей. Следующее его выступление в Латвии запланировано на начало августа на фестивале Bauska TASTE. Смотрите, как музыкант поработал в популярном общепите!

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх