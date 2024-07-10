Украинского музыканта Ивана Дорна заметили работающим в популярном ресторане Латвии.
ФОТО ⟩ Неожиданно: Иван Дорн поработал в Lido
Иван Дорн, который 5 июля давал концерт в Елгаве, за несколько минут до выступления поделился в своих социальных сетях видео из ресторана Lido.
Музыкант в фирменной кепке заведения вместе с другими сотрудниками подавал клиентам еду.
Как известно, Дорн - частый гость в Латвии, и на его выступлениях всегда очень много зрителей. Следующее его выступление в Латвии запланировано на начало августа на фестивале Bauska TASTE. Смотрите, как музыкант поработал в популярном общепите!