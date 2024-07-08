Отец Меган Маркл заявил, что его внуки будут обижены на родителей, когда подрастут

По словам 79-летнего Томаса Маркла, пятилетнему принцу Арчи и трёхлетней принцессе Лилибет не позволили общаться с кузенами в королевской семье. Также он заявил, что десятилетний принц Джордж, девятилетняя Шарлотта и шестилетний Луи «выглядят как фантастические дети».

Отец Меган Маркл считает, что его внуки имеют полное право принимать участие в таких мероприятиях, как Trooping the Colour, в силу своего происхождения. Он заявил: «Они уже в том возрасте, когда начинают задавать вопросы, как и все дети. Мне интересно, как Арчи и Лилибет будут чувствовать себя через несколько лет, когда поймут, сколько всего они пропустили».

Томас Маркл считает, что у его внуков вскоре возникнет много вопросов к родителям: «Главный из них - почему они так плохо обращаются не только со мной, но и с королевской семьёй и королём?». Он отметил, что они с британским монархом «в одной лодке», так как он тоже испытывает проблемы со здоровьем: король Карл III сейчас борется с онкологическим заболеванием.

42-летняя Меган уже много лет не поддерживает отношения с отцом. Томас же никогда не встречался с 39-летним Гарри и неоднократно ругал их в интервью. Пара поддерживает тесную связь с матерью бывшей актрисы - Дорией Рагланд. Их отношения с королевской семьёй были натянутыми с тех пор, как они покинули Англию в 2020 году и оставили свои королевские обязанности.

Жизнь пары при этом едва ли складывается так, как они планировали. Ходят слухи, что от них стали отворачиваться их голливудские друзья, а компания Spotify, с которой они работали, разорвала сотрудничество со скандалом. Представитель компании назвал Меган и Гарри «лентяями» и «мошенниками» и заявил, что Меган сфальсифицировала интервью для подкаста.

Впрочем, недавно Меган Маркл заметили в одном из парков Лос-Анджелеса, когда она снималась в видеоролике. В сети предположили, что у неё новый рекламный контракт.