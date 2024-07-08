Отец Меган Маркл Томас никогда не встречался со своими внуками, но при этом он считает, что их воспитывают не так, как стоило. Об этом он рассказал изданию Daily Mail.
Отец Меган Маркл заявил, что его внуки будут обижены на родителей, когда подрастут
По словам 79-летнего Томаса Маркла, пятилетнему принцу Арчи и трёхлетней принцессе Лилибет не позволили общаться с кузенами в королевской семье. Также он заявил, что десятилетний принц Джордж, девятилетняя Шарлотта и шестилетний Луи «выглядят как фантастические дети».
Отец Меган Маркл считает, что его внуки имеют полное право принимать участие в таких мероприятиях, как Trooping the Colour, в силу своего происхождения. Он заявил: «Они уже в том возрасте, когда начинают задавать вопросы, как и все дети. Мне интересно, как Арчи и Лилибет будут чувствовать себя через несколько лет, когда поймут, сколько всего они пропустили».
Томас Маркл считает, что у его внуков вскоре возникнет много вопросов к родителям: «Главный из них - почему они так плохо обращаются не только со мной, но и с королевской семьёй и королём?». Он отметил, что они с британским монархом «в одной лодке», так как он тоже испытывает проблемы со здоровьем: король Карл III сейчас борется с онкологическим заболеванием.
42-летняя Меган уже много лет не поддерживает отношения с отцом. Томас же никогда не встречался с 39-летним Гарри и неоднократно ругал их в интервью. Пара поддерживает тесную связь с матерью бывшей актрисы - Дорией Рагланд. Их отношения с королевской семьёй были натянутыми с тех пор, как они покинули Англию в 2020 году и оставили свои королевские обязанности.
Жизнь пары при этом едва ли складывается так, как они планировали. Ходят слухи, что от них стали отворачиваться их голливудские друзья, а компания Spotify, с которой они работали, разорвала сотрудничество со скандалом. Представитель компании назвал Меган и Гарри «лентяями» и «мошенниками» и заявил, что Меган сфальсифицировала интервью для подкаста.
Впрочем, недавно Меган Маркл заметили в одном из парков Лос-Анджелеса, когда она снималась в видеоролике. В сети предположили, что у неё новый рекламный контракт.