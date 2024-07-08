Прежде, чем браться за какие-то сложные и ответственные дела, подумайте, не стоит ли подождать немного. Утром можно потратить немало сил, добиваясь того, что чуть позже можно было бы получить просто так. Зато до полудня возможны приятные встречи и вдохновляющие знакомства.
гороскоп на 8 июля ⟩ Львам будет трудно сосредоточиться, а Водолеям не стоит торопиться
Вторая половина дня обещает успех там, где нужно быстро учиться, пробовать новое и проявлять инициативу. Как бы ни складывались обстоятельства, старайтесь двигаться вперед. Звезды сейчас особенно благосклонны к тем, кто храбр и настойчив.
Овен
Оптимизм и уверенность в своих силах очень украшают вас, притягивают внимание окружающих и производят хорошее впечатление. А вот легкомыслие, свойственное вам сегодня, может иметь неприятные последствия. Особенно оно заметно там, где дело касается денег: вы склонны много тратить на исполнение сиюминутных желаний. Разумная экономия позволит избежать многих неприятностей. Вы отлично ладите с людьми, причем со всеми подряд. Стоит быть разборчивее: сегодня к вам тянутся не только выдающиеся личности, но и сомнительные. Не стоит делиться своими секретами с каждым.
Телец
Вы легко находите общий язык с окружающими, ладите с теми, с кем прежде спорили, с полуслова понимаете самых загадочных и непредсказуемых людей. Становится совершенно ясно, чем можно заинтересовать потенциальных помощников, как привлечь новых союзников. Вам часто удается уладить чужие разногласия, вывести на чистую воду обманщиков. Вторая половина дня - отличное время для того, чтобы отстаивать свои интересы, а также заниматься трудными делами. Вы справитесь с тем, что раньше не получалось, научитесь чему-то очень полезному.
Близнецы
Вы говорите все, что приходит в голову, и часто даже не пытаетесь высказаться помягче или поделикатнее. Кто-то обидится? Что ж, вы к этому готовы. Многим знакомым ваше поведение даже нравится: приятно обойтись без намеков и недомолвок, можно получить честные ответы на важные вопросы. Будет шанс добиться успеха в непростом деле, которому вы уже отдали немало сил. Некоторым Близнецам неожиданно помогают те, кто раньше мешал. Можно воспользоваться ситуацией, чтобы осуществить давний план или исполнить заветное желание кого-то из близких.
Рак
Звезды к вам благосклонны и можно добиться многих целей. Но успехи не приходят сами собой, будьте готовы потрудиться. Не всегда удается сразу получить нужный результат. Не отступайте перед преградами, не теряйте веры в себя из-за неудач. Рядом есть люди, которые могут помочь; не стесняйтесь обратиться к ним. Если в первой половине дня полезно будет сосредоточиться на завершении дел, начатых раньше, то вторая отлично подходит для того, чтобы взяться за что-то новое. Возможно, вы не добьетесь блестящего результата немедленно, но со временем все получится.
Лев
Утром будет трудно сосредоточиться, заставить себя взяться за дела. Даже когда вы заняты чем-то важным, мысли порой бродят где-то далеко, из-за этого могут возникать ошибки. Но все быстро меняется к лучшему. Сразу после полудня вы почувствуете, что готовы к подвигам. Будет шанс добиться успеха там, где не справились другие. Весь день благоприятен для общения, вы со многими отлично ладите. Часто интуиция подсказывает, что нужно сказать или сделать, чтобы понравиться совершенно незнакомому человеку.
Дева
Придется приложить усилия, но дело того стоит. Сегодня вам мало что дается легко, зато, потрудившись, можно достичь самых важных целей, получить именно тот результат, о котором вы мечтали. Чаще обычного приходится подгонять других, призывать их соблюдать договоренности и выполнять обещания. На кого-нибудь другого за такое рассердились бы, а вас все слушаются с удовольствием. Вероятны знаки внимания, подарки, романтические сюрпризы. Многие хотят вам понравиться, а интуиция безошибочно подсказывает, на кого стоит обратить внимание.
Весы
Может быть трудно договориться с кем-то о совместных действиях. Но это не беда, ведь вы и сами способны со всем справиться. Это касается даже самых сложных дел, которые другим оказались не по силам. Но нужно запастись терпением. Не всегда можно добиться результата так быстро, как вам хотелось бы. Старайтесь сохранять спокойствие, что бы ни происходило. Ваше невозмутимое и ироничное отношение к неожиданностям очень нравится всем вокруг. Люди, которые прежде вас недооценивали, поймут, что вы на многое способны.
Скорпион
Не бросайте деньги на ветер. Это определенно не лучший день для того, чтобы делать спонтанные покупки, расставаться со значительными суммами ради исполнения мимолетных желаний. Мысли о разумной экономии могут нагонять на вас тоску, но именно благодаря ей вы избежите многих проблем. В остальном день удачен. С делами, даже сложными, вы справляетесь блестяще. Часто помогает опыт, полученный раньше. Благодаря ему вы находите кратчайший путь к цели. Нет причин для споров с близкими, вы со всеми отлично ладите.
Стрелец
Вы отлично ладите с людьми, ко всем быстро находите подход. Это очень помогает в делах: вряд ли кто-то ответит отказом на ваши просьбы или захочет встать у вас на пути. Вы сможете помириться с теми, с кем были в ссоре, если захотите, или восстановить старые связи. Возможны мелкие недоразумения на работе и дома, некоторые дела отнимают больше времени, чем вы ожидали. Но со всем можно справиться, если сохранять уверенность и оптимизм. Вторая половина дня подходит для поездок, в том числе незапланированных.
Козерог
Вы понимаете чувства других людей едва ли не лучше, чем собственные. Порой достаточно нескольких минут, чтобы понять, что на душе у окружающих и чего они на самом деле хотят от вас. Это заметно упрощает общение, но порой вам трудно удержаться от язвительных замечаний. Постарайтесь не ранить тех, кто вам особенно дорог. Привычные дела кажутся скучными, но заниматься ими все равно нужно. Старайтесь не отвлекаться. Сейчас важно избежать ошибок, чтобы потом не пришлось тратить время на их исправление и можно было сосредоточиться на чем-нибудь поинтереснее.
Водолей
Не торопитесь. Начало дня не подходит для того, чтобы браться за важные и сложные дела. Вероятность ошибок велика, многое ускользает от вашего внимания. Некоторые Водолеи торопятся с выводами, говорят и делают то, о чем позже приходится пожалеть. Вторая половина дня будет совсем другой: интересной, благоприятной и насыщенной. Это хорошее время для того, чтобы взяться за что-то новое. Вы быстро разберетесь, как лучше действовать. Возможны знакомства, которые получат романтическое продолжение. Иногда для того, чтобы влюбиться, вам нужно лишь несколько минут.
Рыбы
Подходящий день для того, чтобы заниматься делами, важными и для вас, и для окружающих. Вы многое успеете, если не станете тратить время на пустые разговоры и долгие споры. Часто проще действовать самостоятельно, чем договориться с кем-то о сотрудничестве. Вторая половина дня - время поступков, которые удивят многих. Некоторые Рыбы в это время продемонстрируют окружающим таланты, о которых прежде не догадывались. Другие просто покажут, на что способны. Ярко проявляются лидерские качества, вы способны увлечь за собой даже тех, кто обычно ни на кого не обращает внимания.