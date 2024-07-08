гороскоп на 8 июля Львам будет трудно сосредоточиться, а Водолеям не стоит торопиться

Козерог

Вы понимаете чувства других людей едва ли не лучше, чем собственные. Порой достаточно нескольких минут, чтобы понять, что на душе у окружающих и чего они на самом деле хотят от вас. Это заметно упрощает общение, но порой вам трудно удержаться от язвительных замечаний. Постарайтесь не ранить тех, кто вам особенно дорог. Привычные дела кажутся скучными, но заниматься ими все равно нужно. Старайтесь не отвлекаться. Сейчас важно избежать ошибок, чтобы потом не пришлось тратить время на их исправление и можно было сосредоточиться на чем-нибудь поинтереснее.

Водолей

Не торопитесь. Начало дня не подходит для того, чтобы браться за важные и сложные дела. Вероятность ошибок велика, многое ускользает от вашего внимания. Некоторые Водолеи торопятся с выводами, говорят и делают то, о чем позже приходится пожалеть. Вторая половина дня будет совсем другой: интересной, благоприятной и насыщенной. Это хорошее время для того, чтобы взяться за что-то новое. Вы быстро разберетесь, как лучше действовать. Возможны знакомства, которые получат романтическое продолжение. Иногда для того, чтобы влюбиться, вам нужно лишь несколько минут.

Рыбы

Подходящий день для того, чтобы заниматься делами, важными и для вас, и для окружающих. Вы многое успеете, если не станете тратить время на пустые разговоры и долгие споры. Часто проще действовать самостоятельно, чем договориться с кем-то о сотрудничестве. Вторая половина дня - время поступков, которые удивят многих. Некоторые Рыбы в это время продемонстрируют окружающим таланты, о которых прежде не догадывались. Другие просто покажут, на что способны. Ярко проявляются лидерские качества, вы способны увлечь за собой даже тех, кто обычно ни на кого не обращает внимания.