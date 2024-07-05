Кэти Перри готовится к судебным разборкам с семьей ветерана: что случилось

Американская певица Кэти Перри готовится к судебному противостоянию с семьей умирающего 84-летнего ветерана Карла Уэсткотта, который был вынужден передать ей свой особняк в Монтесито в результате четырехлетнего имущественного спора.

Старик согласился продать звезде свой дом с восемью спальнями в 2020 году за 15 миллионов долларов, но несколько дней спустя попытался расторгнуть сделку, заявив, что при подписании контракта он находился под воздействием обезболивающих.

Суд постановил, что контракт был законным, и в конце прошлого года Перри обїявили законной владелицей закрытого поместья 1930-х годов, в котором есть теннисный корт, два гостевых дома и бассейн.

Однако певица по-прежнему хочет скинуть с цены около 6 миллионов долларов, утверждая, что прикованный к постели ветеран, который в настоящее время получает помощь в хосписе из-за болезни Хантингтона, задолжал ей огромные суммы за ремонт и потерянный доход от аренды.

Но ей придется излагать свои доводы лично после того, как судья Калифорнии постановил, что Перри должна дать показания на предстоящем судебном процессе по возмещению ущерба, где она столкнется лицом к лицу с разъяренными родственниками Уэсткотта, которые говорят, что «изнурительная» битва омрачила последние дни жизни дорогого для них человека.

Все ближайшие родственники Уэсткотта, включая его сыновей Чарта и Корта Уэсткотта, планируют посетить Верховный суд Лос-Анджелеса.