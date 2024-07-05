Кэти Перри требует скинуть с первоначальной цены дома за $15 миллионов, который она купила у больного старика, около $6 миллионов за ремонт и потерянный доход от аренды, пишет Фокус.
Кэти Перри готовится к судебным разборкам с семьей ветерана: что случилось
Американская певица Кэти Перри готовится к судебному противостоянию с семьей умирающего 84-летнего ветерана Карла Уэсткотта, который был вынужден передать ей свой особняк в Монтесито в результате четырехлетнего имущественного спора.
Старик согласился продать звезде свой дом с восемью спальнями в 2020 году за 15 миллионов долларов, но несколько дней спустя попытался расторгнуть сделку, заявив, что при подписании контракта он находился под воздействием обезболивающих.
Суд постановил, что контракт был законным, и в конце прошлого года Перри обїявили законной владелицей закрытого поместья 1930-х годов, в котором есть теннисный корт, два гостевых дома и бассейн.
Однако певица по-прежнему хочет скинуть с цены около 6 миллионов долларов, утверждая, что прикованный к постели ветеран, который в настоящее время получает помощь в хосписе из-за болезни Хантингтона, задолжал ей огромные суммы за ремонт и потерянный доход от аренды.
Но ей придется излагать свои доводы лично после того, как судья Калифорнии постановил, что Перри должна дать показания на предстоящем судебном процессе по возмещению ущерба, где она столкнется лицом к лицу с разъяренными родственниками Уэсткотта, которые говорят, что «изнурительная» битва омрачила последние дни жизни дорогого для них человека.
Все ближайшие родственники Уэсткотта, включая его сыновей Чарта и Корта Уэсткотта, планируют посетить Верховный суд Лос-Анджелеса.
«Совершенно очевидно, что она пытается выжать каждый доллар из семьи Карла без малейшего сочувствия за счет наследия пожилого мужчины. Дело в том, что семья Уэсткотт хочет, чтобы она встретилась с ними, потому что они считают, что заслуживают этого. Она забрала дом их отца и теперь хочет снять с него рубашку. Наименьшее, что она может сделать, это смотреть им всем в глаза», - заявил друг семьи Уэскотта.
Огромный комплекс площадью 860 квадратных метров в предгорьях Санта-Инез с мая зарегистрирован на имя владельца DDoveB, в честь трехлетней дочери Перри, Дейзи Дав Блум.
Точная сумма из оставшихся 6 миллионов долларов, которые Перри должна ему, будет определена на втором этапе их затянувшейся четырехлетней судебной саги.
Первоначально планировалось, что судебный процесс по возмещению ущерба состоится в этом месяце и продлится несколько дней. Но адвокаты Уэсткотта попросили предоставить ему больше времени после того, как Перри, состояние которой оценивается в 350 миллионов, наняла 25 экспертов для проверки дома на предмет недостатков.
Они будут утверждать, что дом площадью нуждается в ремонте из-за повреждения водой, дуба, упавшего на здание, и различных других проблем с обслуживанием, которые возникли, пока она годами ждала переезда.
Она также хочет около 3,5 миллионов в качестве упущенной выгоды от арендной платы, которую предположительно могла бы заработать на шикарном загородном доме, несмотря на то, что во время покупки певица заявила, что планирует воспитывать там свою дочь.
На слушаниях 20 июня адвокаты Перри утверждали, что она и Блум - которого, скорее всего, тоже вызовут в суд и потребуют дать показания - по сути, были «непрофессионалами» и вместо этого будут полагаться на заявления профессиональных экспертов по строительству.
Это не первый раз, когда у Перри возникали проблемы с законом при покупке дома. В 2015 году она вступила в ссору с пожилыми римско-католическими монахинями по поводу продажи монастыря, который звезда приобрела в 2015 году, заплатив 14,5 миллионов долларов наличными архиепископу Лос-Анджелеса Хосе Гомесу.
Сестры Рита Калланан и Кэтрин Роуз Хольцман, жившие в монастыре с 70-х годов, заявили, что Гомес не имел права продавать имущество, уточнив, что они уже продали его за несколько недель до этого за 15,5 миллионов.
Но Архиепископия подала в суд на блокирование сделки, утверждая, что это монахини превысили свои полномочия. В 2016 году судья вынес решение против монахинь и присудил Перри и архиепархии компенсацию ущерба на общую сумму более 15 миллионов.
Во время судебной тяжбы в 2018 году 89-летняя сестра Хольцман потеряла сознание и скончалась во время явки в суд. Это побудило сестру Калланан, единственную выжившую монахиню, жившую при Ордене Пресвятого и Непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии, заявить, что у Перри «руки в крови».