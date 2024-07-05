ГОРОСКОП НА 5 ИЮЛЯ Дев ждет яркий день, Скорпионам следует быть осторожнее

Хотя дел сегодня будет больше, чем обычно, постарайтесь найти время для отдыха и развлечений. Вам полезно будет сменить обстановку, заняться чем-то новым. Вторая половина дня дает шанс завязать приятные знакомства, подружиться с людьми, о которых вы слышали много хорошего.

Овен

Неплохой день. Звезды благосклонны к тем, кто не хочет сидеть без дела и с энтузиазмом берется даже за решение самых сложных задач. Вы уверены в своих силах. Окружающим это очень нравится, многие предложат поддержку, да и познакомиться поближе будут рады. Возможно начало сотрудничества с человеком, от которого многое зависит. Трудности могут возникнуть у Овнов, не доверяющих собственному опыту и слишком внимательно прислушивающихся к советам. Помните: только вы знаете, чего хотите добиться на самом деле, почему выбираете тот или иной путь.

Телец

Вы отлично ладите с людьми. Умение быстро находить к ним подход очень помогает. Многие проблемы решаются гораздо быстрее, когда у вас есть союзники и помощники. Будет шанс подружиться с теми, о ком вы слышали много хорошего. Не исключено и начало романтических отношений, которые будут развиваться стремительно. Это не лучший день для однообразных дел, требующих аккуратности и внимания к деталям. Сосредоточиться может труднее, чем обычно, и вы порой допускаете ошибки. К счастью, их удается вовремя заметить и исправить.

Близнецы