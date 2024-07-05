Сохранять спокойствие нелегко. День приносит сильные и противоречивые эмоции, часто им поддаются даже люди, которые обычно отличаются завидным хладнокровием. В первой половине дня может быть много споров. Часто они оказываются полезными, потому что помогают найти решение, устраивающее всех.
ГОРОСКОП НА 5 ИЮЛЯ ⟩ Дев ждет яркий день, Скорпионам следует быть осторожнее
Хотя дел сегодня будет больше, чем обычно, постарайтесь найти время для отдыха и развлечений. Вам полезно будет сменить обстановку, заняться чем-то новым. Вторая половина дня дает шанс завязать приятные знакомства, подружиться с людьми, о которых вы слышали много хорошего.
Овен
Неплохой день. Звезды благосклонны к тем, кто не хочет сидеть без дела и с энтузиазмом берется даже за решение самых сложных задач. Вы уверены в своих силах. Окружающим это очень нравится, многие предложат поддержку, да и познакомиться поближе будут рады. Возможно начало сотрудничества с человеком, от которого многое зависит. Трудности могут возникнуть у Овнов, не доверяющих собственному опыту и слишком внимательно прислушивающихся к советам. Помните: только вы знаете, чего хотите добиться на самом деле, почему выбираете тот или иной путь.
Телец
Вы отлично ладите с людьми. Умение быстро находить к ним подход очень помогает. Многие проблемы решаются гораздо быстрее, когда у вас есть союзники и помощники. Будет шанс подружиться с теми, о ком вы слышали много хорошего. Не исключено и начало романтических отношений, которые будут развиваться стремительно. Это не лучший день для однообразных дел, требующих аккуратности и внимания к деталям. Сосредоточиться может труднее, чем обычно, и вы порой допускаете ошибки. К счастью, их удается вовремя заметить и исправить.
Близнецы
Начало дня отлично подходит для того, чтобы вести важные разговоры, обсуждать то, что беспокоит и вас, и окружающих. Удастся разобраться в неоднозначных ситуациях и определиться с планами на будущее. Разногласия останутся в прошлом. Некоторые Близнецы даже смогут подружиться с теми, с кем прежде не могли поладить. Позже наступит благоприятное время для серьезных дел, требующих аккуратности и внимания к деталям. Вы ничего не упускаете из виду, часто замечаете то, что скрыто от других. Появятся идеи, которые очень понравятся вашим близким.
Рак
Вряд ли день обойдется без споров. Отстоять свою правоту может быть нелегко. Но вы все же сделаете это, никого не обидев, не испортив отношения, которыми вы дорожили. Многие оценят ваши дипломатические способности. Те, кто прежде вас недооценивал, изменят свое мнение. Можно добиться успеха во многих делах, даже самых сложных. Вы ко всему подходите творчески, часто находите оригинальный способ решения задач, которые других поставили в тупик. Хотя день складывается довольно насыщенно, вы находите время для общения с друзьями и другими близкими людьми. Такие встречи очень радуют.
Лев
Довольно утомительный день. Может быть сложно собраться с мыслями, составить план действий, решить, за что браться в первую очередь. Советы окружающих чаще сбивают с толку, чем помогают. А вот к подсказкам интуиции стоит прислушаться: они всегда точны и своевременны. Старайтесь планировать день так, чтобы не пришлось слишком много времени проводить в поездках. В пути возможны задержки, а также какие-то досадные происшествия, которые не будут иметь неприятных последствий, но настроение испортят, хоть и ненадолго.
Дева
Яркий, насыщенный, вдохновляющий день. Вы способны справиться с делами, которые прежде казались чрезвычайно сложными. Можно начинать с решения каких-то мелких задач. Справившись с ними, вы почувствуете себя гораздо увереннее и поймете, что готовы двигаться дальше. Вы отлично ладите с людьми, порой с полуслова понимаете даже тех, кого видите впервые. Возможно начало дружеских отношений или романтических историй, которые сыграют важную роль в вашей жизнь. Вечер обещает хорошие новости, касающиеся кого-то из членов семьи.
Весы
Если сегодня вы планируете обсуждать какие-то важные вопросы, запаситесь терпением и настройтесь на миролюбивый лад. Важно избежать открытого конфликта, горячего спора, постараться сохранить хотя бы видимость спокойного диалога. Если вы найдете убедительные аргументы, к вам прислушаются. А вот эмоции точно не помогут вам доказать свою правоту. Полезно будет сосредоточиться на решении каких-то практических задач, на делах, результат которых можно увидеть быстро. Многим Весам нравится наводить порядок, избавляться от ненужного.
Скорпион
Осторожнее с деньгами. Сегодня вы не склонны долго обдумывать покупки и сделки, а зря: решения, принятые на ходу, редко бывают удачными. Дайте себе немного времени, посоветуйтесь с людьми, которым доверяете. Лучше избежать неоправданных расходов сейчас, поскольку очень скоро вы поймете, как лучше распорядиться имеющейся суммой. В остальном день благоприятен. Многие ваши идеи получают поддержку, у некоторых Скорпионов могут появиться влиятельные союзники, помощники, на которых можно положиться во всем.
Стрелец
Первая половина дня отличается напряженным эмоциональным фоном, даже самым уравновешенным Стрельцам порой не удается сохранять спокойствие. Настроение часто меняется, порой достаточно пустяка, чтобы вы начали переживать или сердиться. В это время лучше не принимать важных решений, не обсуждать свои планы. Стоит подождать немного. Ситуация быстро меняется к лучшему. Чем ближе вечер, тем увереннее вы себя чувствуете, тем больше появляется поводов для радости. На исходе дня вероятны приятные новости издалека.
Козерог
Стоит особенно внимательно прислушиваться к интуиции в начале дня. Именно это время вероятны отличные идеи, настоящие озарения. Самые решительные Козероги немедленно начнут воплощать задуманное в жизнь и вскоре добьются первых успехов. Возможны хорошие новости, касающиеся кого-то из очень дорогих вам людей. Возможны какие-то неожиданные события, досадные недоразумения, которые заставят вас изменить планы. Переживать по этому поводу не стоит: все сложится наилучшим образом. Так что не теряйте оптимизма и идите к своей цели.
Водолей
Будьте осторожны в начале дня. Это время, когда особенно важно обращать внимание на мелкие детали, обдумывать каждый шаг и не идти у эмоций на поводу. Многим Водолеям опыт помогает избежать ошибок. Если вы не уверены в себе, посоветуйтесь с теми, кому доверяете. Вы наверняка получите какие-то интересные подсказки. Вторая половина дня складывается проще и приятнее. Звезды благосклонны к тем, кто не боится сложных дел и готов приложить усилия, чтобы добиться своего. Возможны почти невероятные совпадения, которые изменят вашу жизнь к лучшему.
Рыбы
Ладить с окружающими сегодня труднее, чем обычно. Вас не всегда сразу понимают правильно, порой приходится тратить много времени, объясняя простейшие вещи. Но вы не сердитесь и снисходительно относитесь к чужим слабостям, поэтому сохраняете хорошие отношения со всеми. Действуя самостоятельно, вы быстро добиваетесь успеха. Это касается даже самых сложных дел, на прогресс в которых вы прежде не рассчитывали. Пригодится то, чему вы научились в июне. Многим Рыбам опыт помогает найти кратчайший путь к цели, оставить соперников далеко позади.