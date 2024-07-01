Таллинн прощается с троллейбусами: город готовится к переходу на современные электрические модели

Несколько дней назад газета Postimees сообщила, что таллиннские троллейбусы будут заменены автобусами в ноябре до прибытия новых электрических троллейбусов.

«Использование электрических троллейбусов для замены существующих троллейбусов - неизбежный шаг, так как срок службы многих троллейбусов, установленный их производителем, уже истек, а для других он скоро истечет», - объяснил председатель правления TLT Кайдо Падар.

Поскольку до прибытия новых современных электрических троллейбусов пройдет несколько лет, осенью троллейбусы временно заменят автобусами.

«Может быть, это непопулярное мнение, но троллейбус является одним из символов Таллинна. Полностью их ликвидировать - плохое решение», - пишет один из таллиннцев в X.

«Эмоции эмоциями, но давайте будем честны, такой способ передвижения в развивающемся городе не особенно рационален, особенно учитывая затраты на строительство, транспортные средства и их обслуживание. P.S. Когда в последний раз в Таллинне строили новую троллейбусную линию?» - спрашивает другой пользователь. «Все правильно, но одну линию можно оставить ради ностальгии. Как трамвайная линия в Сан-Франциско. Предлагаю сохранить линию номер 3», - с юмором добавляет еще один человек.

Võib-olla ebapopulaarne arvamus, aga trollibuss on üks Tallinna sümboleid ja trollisõit Tallinna elamuse osa. Halb otsus täielikult likvideerida. https://t.co/hRg9o8hYnW — K**ro (@saaremaalane) June 26, 2024

«Может, это символично для других, но если ты каждый день ездишь на нем, и провода постоянно обрываются, и ты никогда не приезжаешь вовремя даже с 3-5-минутным опозданием, то какой же это символ», - пишут в комментариях.

Под постом также высказался бывший министр предпринимательства и информационных технологий Кристьян Ярван. «К сожалению, срок службы этих троллейбусов уже истек, и запчасти для них не производятся. Троллейбусы проржавели. Другого решения не могло быть. Жаль, что прежняя городская администрация не приняла решение о закупке новых троллейбусов раньше – теперь будет пауза перед их прибытием».