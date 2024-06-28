Произошел нервный срыв: Кристина Орбакайте осталась без работы

Теперь певице предсказывают скорое завершение карьеры. Об этом пишут росСМИ и появляется масса комментариев в соцсетях.

Однако дочь Пугачевой постоянно уверяет поклонников, что у нее все хорошо. И она не собирается покидать сцену, у нее всегда полные залы поклонников, которые с нетерпением ждут концертов певицы.

Пользователи сети пишут жестокие комментарии, уверяют, что Орбакайте терпели из-за Пугачева, а теперь их семья предатели.

«Хватит уже оправдываться. Вас терпели из-за мамы. Вы никому не нужны, понимаете?», «Кристина, дайте дорогу молодым», «Никогда не нравилось ее творчество», «Ни голоса, ни таланта», «Все ползали перед вами через Пугачеву», «Без мамы вы никто».

Активисты даже пытались отменить концерты певицы в регионах России, отмечали американское гражданство артистки и обвиняли ее в том, что она приезжает в Россию «только зарабатывать».

На российском телевидении тоже Орбакайте стала персоной нон-грата. Официально ей сообщили, что певице не хватает новых хитов. Но в кулуарах говорят, что на самом деле во всем виноваты родственные связи. Продюсеры переживают за свои проекты, поэтому присутствие дочери «токсичной» Примадонны их совсем не радует.

Но сама Пугачева совсем не учитывает враждебные упреки и, когда желает, удачно отвечает хейтерам, служащим путину.