Умер американский актер «Ночи в музее» Билл Коббс

Билл Коббс умер в своем доме в районе Инленд Эмпайр к востоку от Лос-Анджелеса, сообщил его публицист Чак И. Джонс. Причина смерти не была названа.

Уроженец Кливленда, Коббс снялся в таких фильмах, как «Доверенность Хадсакера» (1994), «Телохранитель» (1992) и «Ночь в музее» (2006). Впервые он появился на большом экране в фильме 1974 года «Взятие Пелама, один два три» и в дальнейшем сыграл около 200 кино - и телеролей. Львиная доля из них пришлась на период между 50 и 70 годами.

Актер снимался в таких телешоу, как «Сопрано», «Западное крыло», «Улица Сезам» и «Хорошие времена». Он был менеджером Уитни Хьюстон в фильме «Телохранитель», мистическим стражем в фильме братьев Коэнов «Гадсакер прокси» и врачом в фильме Джона сэйлза «Солнечный штат» (2002). Также играл тренера в фильме «Эйр Бад»(1997), охранника в «Ночи в музее» и отца в телесериале «Шоу Грегоры Хайнса» с 1997 по 1999 год.

Издание отмечает, что Коббс редко получал главные роли, которые привлекают внимание и приносят награды. Вместо этого он был знакомым и запоминающимся человеком, который оставил впечатление у зрителей. В 2020 году он получил премию «Дневная Эмми» за выдающееся выступление в дневной программе за сериал «Дино Дана».