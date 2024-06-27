Близкие Бена Аффлека рассказали, кому актер доверяет больше всех

«Джен была великолепна. Она не осуждает его. Конечно, Бен иногда сводит ее с ума, но между ними существует нерушимая связь. Бен говорит, что Джен - ангел, говорит ей, что она единственная, кто может его спасти», - рассказал инсайдер изданию In Touch Weekly.

По словам источника, Бен сразу же дал ей ключи от своей квартиры. «Между ними все очень хорошо. Она готовит у него на кухне и перенесла туда несколько своих вещей на случай, если ей придется остаться ночевать». Кроме того, она продолжает общаться с его матерью.

Сама Гарнер, несмотря на то что не смогла сохранить их брак, очень тепло относится к бывшему мужу. «Он любовь всей моей жизни. Что мне с этим делать? Он самый яркий человек в любом деле, самый харизматичный, самый щедрый. Он просто сложный парень», - говорила актриса.

Гарнер активно помогает бывшему мужу спасти отношения с Лопес. Звезд периодически видят вместе, а недавно Лопес поздравила Бена с Днём отца в Instagram. В сети появились сообщения о том, что Бен снова начал пить на фоне проблем: именно это в свое время разрушило его брак с Гарнер.