Несмотря на то, что большую часть года в Эстонии пасмурно и дождливо, немало местных жителей любят загорать. Недавние праздники принесли хорошую погоду, и мы поинтересовались у отдыхающих, какой пляж им больше всего нравится и что, наоборот, вызывает недовольство. Смотрите видео!
ВИДЕО ⟩ Жители столицы рассказали, где им нравится загорать: «Как может пляж не нравится?»
Оксана
В Таллинне самый любимый - это Штромка. Он рядом с домом, чистый и уютный. Если говорить про Эстонию в общем, то Каруярв на Сааремаа. Там пляж очень хороший. И само озеро Каруярв такое чистое и красивое. Но, если честно, то я люблю каменистые пляжи, а этот песчаный.
Юрий
Конечно нравится загорать, чего бы еще я здесь находился. Я обычно сюда хожу, на Штромку. Для меня любое место хорошее, если честно. В Пярну далеко ехать, в Пирита то же самое, вода везде одинаковая. Как может пляж не нравится? Что в пляже может не нравится? Вот курящие люди, что ты с ними сделаешь? Если они хотят курить, то это их желание. Не заставишь же их стряхивать пепел в пепельницу.
Элар
Не особо люблю загорать. Из пляжей мое любимое место здесь, на Штромке. Я живу тут рядом. Мне не нравятся курящие на пляже люди, а животные меня не беспокоят.
Николай
Люблю, конечно, загорать, но в меру. Мое любимое место - Пальяссааре. Это хорошее место, романтично, ходят суда. Штромка тоже хорошее место, я тут живу рядом. Нет таких вещей, которые бы меня раздражали в пляжах или не нравились. Все нормально.
Марио и Вероника
Да, очень. Поэтому мы и тренируемся тут, а не в зале. Можно тренироваться и загорать одновременно. Любимый пляж - это Штромка, потому что рядом с домом. Я думаю любой за городом, там меньше людей и вода чище. Не нравится запах, который иногда исходит от моря. Пьяные люди, которые мешают, когда мы тренируемся, например. Да, думаю да и иногда доставляют неудобство кричащие рядом дети.
Меэрике
Да, очень люблю загорать. Мне нравится Штромка. Тут много места, его хватает всем людям. Мне все нравится!
Смотрите видео!