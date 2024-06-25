ФОТО Житель столицы в недоумении: «Одна скамейка для обычных людей, а другая для пьяниц?»

Автор поста считает, что в Таллинне очень нужно больше скамеек, чтобы на них могли сидеть не только «профессиональные посетители скамеек», но и обычные люди. «В Таллинне много мест, где можно было бы сидеть на скамейке и наслаждаться красивой солнечной погодой, но скамеек мало, и грустно видеть, что люди часто сидят на траве. Скамейки ведь не такие дорогие», - говорит он. «Решение не в том, чтобы регулировать, кто может, а кто не может там сидеть, а в том, чтобы добавить больше скамеек», - добавляет молодой человек. «В парках могли бы быть столы для пикника, чтобы можно было играть в настольные игры или карты на свежем воздухе. Например, парк Лёвенрух был бы отличным местом для экспериментов», - говорит Сандер Elu24.