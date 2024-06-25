Фотография двух скамеек в столичном районе Кристийне, размещенная в Facebook группе Linnad ja liikuvus, вызывала споры.«Это действительно будоражит воображение», - говорится в комментариях к фото, на котором скамейки расположены необычным образом. Представитель Таллиннского Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства сообщает, что одну из скамеек на фото планируется переместить в другое место, хотя обычно этого не делают.
ФОТО ⟩ Житель столицы в недоумении: «Одна скамейка для обычных людей, а другая для пьяниц?»
Перевод: Герман Аверьянов
«Когда я сказал, что хочу больше скамеек, я не имел в виду это...» - пишет житель Таллинна Сандер в Facebook группе Linnad ja liikuvus. Он поделился фото, на котором видно две скамейки, расположенные одна за другой. Сандер сообщил Elu24, что скамейки находятся в районе Кристиине, рядом с многоквартирным домом по адресу Кирси 3.
Автор поста считает, что в Таллинне очень нужно больше скамеек, чтобы на них могли сидеть не только «профессиональные посетители скамеек», но и обычные люди. «В Таллинне много мест, где можно было бы сидеть на скамейке и наслаждаться красивой солнечной погодой, но скамеек мало, и грустно видеть, что люди часто сидят на траве. Скамейки ведь не такие дорогие», - говорит он. «Решение не в том, чтобы регулировать, кто может, а кто не может там сидеть, а в том, чтобы добавить больше скамеек», - добавляет молодой человек. «В парках могли бы быть столы для пикника, чтобы можно было играть в настольные игры или карты на свежем воздухе. Например, парк Лёвенрух был бы отличным местом для экспериментов», - говорит Сандер Elu24.
Фото вызывает смех
Фотография двух скамеек, опубликованная в группе Facebook, забавляет горожан.
«Поставьте еще две в ряд, дети смогут играть в автобус или машину, передние и задние сиденья уже есть», - предлагают некоторые жители Таллинна.
«На первой - вечеринка, на задней уставшие могут отдохнуть», - предлагают объяснение расположению скамеек.
«Как современные прибрежные застройки», - говорит один комментатор, намекая на то, что в новых жилых районах дома расположены так же близко друг к другу, как и скамейки на фото.
«Против скамеек всегда приводят аргумент, что они не нужны, так как на них спят пьяницы. Вот и новое решение. За скамейкой для обычных людей скамейка для пьяниц, чтобы не мешали», - говорит комментатор. Другой предлагает, что скорее пьяницы будут сидеть впереди, а обычные люди сзади.
Один комментатор дает логическое объяснение: «Новая скамейка и урна были установлены на выходных. Просто старую скамейку еще не успели перенести на ее новое место. Много шума, но никто на самом деле не думает, что так и останется», - говорит он.
«Это действительно будоражит воображение: сразу видно, в каких тонах комментатор видит мир», - замечает другой.
Вторую скамейку перенесут на новое место
Ио руководителя отдела благоустройства городской среды Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Меэлис Тооме говорит, что скамейки обычно не удаляются просто так. «Если место для скамейки выбрано неудачно или на скамейке собираются люди и шумят, мешая жителям ближайших домов, то для скамейки находят новое место. Вторая скамейка будет перемещена в другое место», - говорит Тооме.
Представитель Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства сообщает Elu24, что в управлении города Таллинна находится около 3600 скамеек. «Скамейки обычно располагаются рядом с тротуарами и пешеходными дорожками, в парках и на общественных пляжах. Существующие скамейки заменяются каждый год по мере необходимости из-за их износа или вандализма», - рассказывает Тооме.
«Многие районы города регулярно проводят сбор идей от жителей по установке новых скамеек. Ежегодно проводится государственный тендер с целью установки новой городской мебели. Например, в этом году только в Кристийне было установлено около 80 дополнительных скамеек. В Ласнамяэ было установлено 72 скамейки, в Пирита - 50».
Тооме говорит, что одновременно с реконструкцией центра культуры и досуга Kullo в Кристийне будет обновлена также игровая площадка в парке Лёвенрух и исторический остров в пруду, где планируется создать больше мест для спокойного отдыха и времяпрепровождения.