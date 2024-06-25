Отец Меган Маркл умоляет встретиться с внуками, которых он до сих пор не видел

Томас Маркл отчаянно умолял встретиться с внуками накануне своего 80-летия. Об этом пишет Daily Mail.

Отец герцогини Сассекской просил встретиться с Арчи и Лилибет накануне своего дня рождения 18 июля.

«Я знаю, что единственный человек, от которого я больше всего хочу услышать, Меган, не выйдет на связь», - рассказал Томас Маркл.

«Мне бы хотелось встретиться с внуками, но я был бы рад фотографии на этом этапе», - добавил будущий именинник.

Отношения Меган Маркл с отцом обострились еще в 2018 году, незадолго до ее свадьбы с принцем Гарри. Отец актрисы «сливал» истории об их семье прессе, что очень не понравилось Меган. Из-за этого Томас Маркл не видел ни трехлетнюю Лилибет, ни пятилетнего Арчи.

«У них есть двое дедушек, которые хотят их видеть, один из которых - король Англии. За свои 80 лет я никогда не думал, что буду в одной лодке с королем», - рассказал отец герцогини Сассекской.

Томас Маркл также раскритиковал принца Гарри, спрашивая, почему он никогда не пытался встретиться с ним, несмотря на то, что у него были «ресурсы, чтобы летать вокруг света».

«Какой мужчина женится, не встретив отца своей жены?» - спросил он.

Томас добавил, что Арчи и Лилибет «доходят до того возраста, когда они начнут задавать вопросы», поэтому он считает, что это лишь вопрос времени, когда они «осознают все, что они пропустили».