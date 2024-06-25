Успех требует настойчивости. Не отступайте после первой неудачи. Скорее всего, добиться нужного результата вы сможете не с первой попытки. Не обязательно действовать самостоятельно. Найти союзников легко, часто друг другу помогают люди, которые прежде много спорили, даже о пустяках не могли договориться.
гороскоп на 26 июня ⟩ У Стрельцов будет насыщенный день, а Близнецам стоит внимательно прислушиваться к подсказкам интуиции
День хорошо подходит для семейных дел, общения с родственниками. Если прежде отношения складывались напряженно, сейчас можно обо всем договориться, сгладить острые углы. Будет шанс повидаться с давними друзьями, по которым вы успели соскучиться.
Овен
День неплохой, но требующий осторожности. Не спешите принимать решения и воплощать в жизнь все, что пришло вам в голову. Проявив предусмотрительность, вы сможете избежать многих трудностей, неловких ситуаций. Возможны необычные происшествия, неожиданные и удивительные события. Сориентироваться в ситуации помогут советы людей, опыту которых вы доверяете. Будет шанс найти новых друзей. Новые знакомые быстро проникаются к вам симпатией, с удовольствием поддерживают многие ваши начинания. Вечер обещает приятные сюрпризы.
Телец
Не нервничайте из-за пустяков и старайтесь придерживаться плана, составленного раньше. У вас есть шанс отлично справиться со сложным делом, добиться успеха там, где на него никто не рассчитывал. Ваш подход к решению сложных задач очень нравится окружающим. Не исключено, что вскоре вы получите интересные предложения о сотрудничестве. Вечер подходит для романтических свиданий. Общение с любимым человеком вдохновляет. Вы понимаете друг друга с полуслова, с удовольствием строите планы на будущее, делитесь опасениями и надеждами.
Близнецы
Старайтесь особенно внимательно прислушиваться к подсказкам интуиции в первой половине дня. Могут появиться отличные идеи, не исключены и настоящие озарения. Станет ясно, на чем нужно сосредоточиться в первую очередь, а что можно отложить на потом. Чуть позже появится возможность посоветоваться с людьми, опыту которых можно доверять. Вечер - отличное время для встреч с теми, на кого вы хотите произвести хорошее впечатление. Даже стараться особенно не нужно: просто будьте собой, и вы обязательно всем понравитесь.
Рак
День начинается удачно. Всего за несколько часов вы добьетесь заметных успехов во многих делах, справитесь с тем, что раньше не получалось. Многим Ракам помогают старые знакомые; благодаря их поддержке достичь поставленных целей удается гораздо быстрее. Вероятны незапланированные встречи, которые поднимут вам настроение. Вторая половина дня тоже проходит неплохо, но она больше подходит для отдыха, чем для активной деятельности. Сделайте небольшую паузу - и вы сразу почувствуете себя гораздо бодрее и энергичнее.
Лев
Вы более ранимы и впечатлительны, чем обычно, многое принимаете близко к сердцу, часто нервничаете и волнуетесь из-за пустяков. Постарайтесь совладать с эмоциями. Как только к вам вернется самообладание, ситуация начнет меняться к лучшему. Найдутся ответы на многие вопросы, над которыми вы размышляли в последнее время. Вторая половина дня радует интересными предложениями. Появляются и собственные планы, в том числе такие, которые нужно реализовать немедленно. Вы полны энтузиазма и способны заразить им окружающим. Наверняка найдутся желающие вам помочь.
Дева
Начало дня может быть беспокойным и напряженным. Вероятны ошибки в расчетах, неудачи в делах. Чуть позже вы найдете возможность все исправить, а пока лучше сохранять спокойствие и ничего не говорить и не делать сгоряча. Рядом есть люди, которые готовы дать отличные советы. Не стесняйтесь обращаться с вопросами к тем, чьему опыту доверяете. Вторая половина дня проходит гораздо удачнее и плодотворнее. Она подходит для решения многих задач, в том числе таких, с которыми прежде не удавалось справиться. Многим Девам пригодится то, чему они научились раньше.
Весы
Начало дня будет довольно беспокойным. Многим Весам нелегко найти общий язык с окружающими, и представители знака спорят даже с теми, с кем прежде отлично ладили. Однако влияние позитивных тенденций быстро усиливается, ситуация стремительно меняется к лучшему. После полудня наступит отличное время для того, чтобы вернуться к делам, которые прежде не удавалось довести до конца. На этот раз все получится, вы добьетесь нужного результата. Вечер радует удачными совпадениями и хорошими новостями, дает шанс достичь давно поставленной цели.
Скорпион
В начале дня вы будете более вспыльчивыми, раздражительными и нетерпеливыми, чем обычно. Трудно сосредоточиться на делах; вы слишком много думаете о том, о чем в другое время вовсе не стали бы беспокоиться. Зато появляются отличные идеи, воплощением которых в жизнь вы обязательно займетесь позже. А еще в этот период вероятны интересные встречи и полезные знакомства. Вторая половина дня проходит совсем иначе: спокойно и плодотворно. Она хорошо подходит для общения с людьми, играющими важную роль в вашей жизни. Вам ко всем удается найти подход.
Стрелец
Насыщенной будет первая половина дня. Вашего внимания требует тысяча дел, и с каждым удается справиться безупречно. Часто помогает опыт, полученный давным-давно. Благодаря ему вам не нужно много времени для того, чтобы принять верное решение. Пока окружающие топчутся на месте, размышляя, что предпринять, вы действуете - и все получается. Вторая половина дня дает шанс помочь близкому человеку, оказавшемуся в сложном положении. Вы способны сделать много полезного не только для себя, но и для окружающих, часто ставите чужие интересы выше собственных.
Козерог
Насыщенный день, обещающий неожиданные встречи, интересные знакомства. Вы не только хорошо ладите с окружающими, но и понимаете, каковы их истинные намерения и планы. Легко подружиться с теми, кто вам нравится; не исключено и начало романтических отношений. Привычные дела кажутся скучноватыми и слишком простыми, поэтому вы с энтузиазмом беретесь за что-то новое и быстро добиваетесь успеха. Вероятны успехи в учебе. Вы многое схватываете на лету, разбираетесь в том, что прежде казалось сложным. Вечер благоприятен для творчества. Он приносит много новых идей.
Водолей
Не все дается легко, но никакие трудности не заставят вас отказаться от задуманного, бросить начатое. Настойчивость приносит свои плоды: вы добиваетесь отличных результатов в сложных делах. Многие готовы поддержать вас; не стесняйтесь просить о помощи, если она понадобится. Вторая половина дня приносит хорошие новости. Они могут касаться не только вас, но и ваших близких. Это время подходит для того, чтобы принимать важные решения. Вы никуда не торопитесь и не поддаетесь чужому влиянию, взвешиваете все «за» и «против». Многим Водолеям помогает опыт - свой или чужой.
Рыбы
Старайтесь не нервничать из-за пустяков и не поддаваться на провокации. Вы добьетесь заметных успехов, если будете обдумывать каждый шаг, проявлять предусмотрительность во всем. Ваш серьезный подход к делам нравится окружающим. Не исключено, что вы найдете новых союзников и помощников. Общение с ними будет не только полезным, но и приятным. У некоторых Рыб появятся настоящие друзья. Вторая половина дня отлично подходит для того, чтобы строить планы на будущее и обсуждать их с единомышленниками. Может появится несколько очень оригинальных и столь же удачных идей.