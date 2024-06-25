гороскоп на 26 июня У Стрельцов будет насыщенный день, а Близнецам стоит внимательно прислушиваться к подсказкам интуиции

Козерог

Насыщенный день, обещающий неожиданные встречи, интересные знакомства. Вы не только хорошо ладите с окружающими, но и понимаете, каковы их истинные намерения и планы. Легко подружиться с теми, кто вам нравится; не исключено и начало романтических отношений. Привычные дела кажутся скучноватыми и слишком простыми, поэтому вы с энтузиазмом беретесь за что-то новое и быстро добиваетесь успеха. Вероятны успехи в учебе. Вы многое схватываете на лету, разбираетесь в том, что прежде казалось сложным. Вечер благоприятен для творчества. Он приносит много новых идей.

Водолей

Не все дается легко, но никакие трудности не заставят вас отказаться от задуманного, бросить начатое. Настойчивость приносит свои плоды: вы добиваетесь отличных результатов в сложных делах. Многие готовы поддержать вас; не стесняйтесь просить о помощи, если она понадобится. Вторая половина дня приносит хорошие новости. Они могут касаться не только вас, но и ваших близких. Это время подходит для того, чтобы принимать важные решения. Вы никуда не торопитесь и не поддаетесь чужому влиянию, взвешиваете все «за» и «против». Многим Водолеям помогает опыт - свой или чужой.

Рыбы

Старайтесь не нервничать из-за пустяков и не поддаваться на провокации. Вы добьетесь заметных успехов, если будете обдумывать каждый шаг, проявлять предусмотрительность во всем. Ваш серьезный подход к делам нравится окружающим. Не исключено, что вы найдете новых союзников и помощников. Общение с ними будет не только полезным, но и приятным. У некоторых Рыб появятся настоящие друзья. Вторая половина дня отлично подходит для того, чтобы строить планы на будущее и обсуждать их с единомышленниками. Может появится несколько очень оригинальных и столь же удачных идей.