ВИДЕО Бен Аффлек сорвался на папарацци

51-летний голливудский актер, сценарист и режиссер Бен Аффлек, который сейчас переживает кризис в браке и находится под пристальным вниманием СМИ, не выдержал и дал выход эмоциям. Он разъярился из-за того, что папарацци набросились на него с камерами, когда он выезжал по улице из семейного особняка в Беверли-Хиллз, где до недавнего времени жил с женой, сообщает TMZ.

Аффлек пытался выехать на главную дорогу, но вспышки фотокамер охотников за эксклюзивными кадрами ослепили его. Он резко остановил машину, вышел из нее и направился к фотографу, ругая того за то, что тот слепил его.

«Послушай, чувак, из-за тебя я попаду в аварию. Не слепи меня своими вспышками, пока я еду по дороге», - не сдерживался Бен.

Сев в машину, он снова обратился к другим папарацци, повторяя, что такие действия опасны. Актер добавил, что его дочь тоже спускается с холма, и что они подвергнут риску и ее, если начнут активно снимать.

Похоже, к аргументам Бена прислушались. Сам же Аффлек уехал с места инцидента со злым и раздраженным лицом.