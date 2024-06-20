ГАЛЕРЕЯ Фаер-шоу и средневековые костюмы! В Эстонии открылся новый трактир

Несколько дней назад по адресу Катарийна кяйк 2 открылся новый трактир Peata Kana. Изюменкой открытия стало выступление танцоров с огнем из студии Free Flow Studio. Они подарили посетителям по-настоящему незабываемое зрелище.

Зайдя в трактир, вы, вероятно, сразу заметите «Кольцо Всевластья» из фильма «Властелин колец». В данном случае это люстра, оформленная в виде кольца из культового фильма. Создателем люстры является Рене Пуузеп. В трактире есть и другие захватывающие произведения искусства. Например, скульптор Таунo Кангро создал великолепные мечи для стен трактира. Ручные работы также были предоставлены из коллекции искусства Уку Сакари Кеэроя, Ээро Хельянд и Туули Йыэсaар.