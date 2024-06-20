ФОТО Родители Кейт Миддлтон впервые за 2024 год вышли на публику

Родители Кейт Миддлтон поддержали принца Уильяма на публике. Об этом пишет Hello Magazine.

Кэрол и Майкл Миддлтоны совершили свое первое публичное появление в 2024 году на фоне лечения рака дочери Кейт. Супруги присоединились к своему зятю, принцу Уильяму, и членам королевской семьи на скачках Royal Ascot.

Отец принцессы Уэльской выглядел нарядно в темном костюме, белой рубашке, галстуке и шляпе-цилиндре. Между тем Кэрол Миддлтон носила бледно-голубое платье Self-Portrait с цветами и элегантную шляпку, когда они прибыли на ипподром в Беркшире. Также теща принца Уильяма держала в руках черную лаконичную сумочку, а на ее ногах были темно-синие туфли на каблуках.

В частности, на фото попал трогательный момент, как Кэрол Миддлтон держалась за руку с зятем. Принц Уильям на этот раз снова появился на публике без жены, пока Кэтрин продолжает лечение от рака.

Родители были рядом с принцессой Уэльской на протяжении всего ее трудного года, поскольку она перенесла серьезную операцию на брюшной полости в январе и начала курс профилактической химиотерапии после диагноза онкологии в конце февраля.