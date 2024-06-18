Умерла звезда культового фильма «Мужчина и женщина» французская актриса Анук Эме

«Чрезвычайно грустно сообщать об уходе моей матери Анук Эме . Я была рядом с ней, когда она умерла сегодня утром в её доме в Париже», - написала Мануэль в Instagram.

За свою 70-летнюю карьеру в кино Анук Эме, настоящее имя которой Николь Франсуаз Флоренс Дрейфус, снялась во множестве известных фильмов. Среди них «Мужчина и женщина» режиссёра Клода Лелуша, за который она получила премии «Золотой глобус» и BAFTA и была номинирована на «Оскар». Другими знаковыми работами актрисы стали фильмы «Сладкая жизнь» и «Восемь с половиной» Федерико Феллини, «Прыжок в пустоту» Марко Беллоккьо и другие.