Почти год назад пара отпраздновала десять лет совместной жизни! А сегодня они объявили, что вскоре на свет появится долгожданный первенец.
ПОЗДРАВЛЯЕМ! ⟩ Звездный фотограф Ардо Кальювеэ и его возлюбленная Неле Дворянинова ждут первенца!
Во вторник, 18 июня, звездный фотограф Ардо Кальювеэ и и его жена Неле Дворянинов написали в Instagram, что скоро станут родителями!
Пост гласит: «Приключения начинаются. Наш маленький долгожданный ребенок». По желтому сердечку можно предположить, что у пары родится дочь, но об этом ничего не сказано. Также пока неизвестно, на каком сроке находится Неле.
Ардо Кальювеэ и Неле Дворянинов живут вместе уже 11 лет и два года женаты. Пара обручилась в 2013 году в Таиланде, а свадебная церемония состоялась в марте 2022 года в замке Фалль в Кейла-Йоа. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.
Мы желаем молодоженам всего самого наилучшего, успехов и сил!