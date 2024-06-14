ГОРОСКОП НА 14 ИЮНЯ У Тельцов беспокойный день, Близнецов ждет удача

Порой даже людям, объединенным общими целями и интересами, трудно договориться о совместной работе. Каждый по-своему расставляет приоритеты, и не всегда можно быстро найти компромисс. Но серьезных разногласий можно избежать, если вести себя дружелюбно и тактично.

Овен

Вы энергичны, настойчивы и готовы на многое, чтобы достичь успеха. Едва ли на пути возникнут преграды, которые вы не смогли бы преодолеть. Многим Овнам опыт, полученный давным-давно, помогает сориентироваться в неоднозначной ситуации, найти кратчайший путь к цели. Порадует общение с друзьями. Они наверняка поделятся с вами хорошими новостями или предложат что-то интересное. Не исключены романтические сюрпризы. Отношения с любимым человеком гармоничны, вы отлично ладите. Наверняка найдутся дела, интересные вам обоим.

Телец

Беспокойный день. Не исключено, что придется менять планы на ходу, и едва ли вам это понравится. Встречи, которых вы с нетерпением ждали, откладываются, как и решение вопросов, которые вас тревожили. Зато открываются новые возможности. Постарайтесь не упустить свой шанс. Полезно проявлять инициативу и в делах, и в личных отношениях. Ваш энтузиазм многим по душе. Наверняка найдутся желающие познакомиться с вами поближе. Когда вы делитесь своими идеями, никто не может остаться равнодушным. Все хотят помочь в осуществлении задуманного.

Близнецы