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КТО, ГДЕ, КОГДА? Стало известно расписание выступлений на фестивале Õllesummer

Limon.ee
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Фото: Промо.

На сайте и в социальных сетях фестиваля Õllesummer опубликована большая таблица на четыре дня, где указаны все выступления артистов с указанием времени и сцен. На девяти сценах выступят более 70 артистов. До начала фестиваля остался 21 день.

Смотрите программу ЗДЕСЬ!

На фестивале будут построены девять сцен различных стилей, а также множество развлекательных зон, таких как парк аттракционов Tivoli и банджи-джампинг. Главная аллея у Морских ворот Певческого поля будет заполнена киосками с различными национальными кухнями и фудтраками. Крупнейший фестиваль Эстонии пройдет с 3 по 6 июля на территории Таллиннского певческого поля.

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