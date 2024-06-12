Рианна отреагировала на слухи о третьей беременности и удивила поклонников

Вдобавок фанаты обратили внимание, что на всех снимках звезда его прикрывает: вспомнить хотя бы последний выход Рири, когда она дебютировала в новом образе.

Рианна. Фото: Leon Bennett

Однако в разговоре с ET певица поспешила развеять домыслы, сказав: «Я не беременна, если вы это имеете в виду», и вдобавок заявила, что у нее будет еще больше детей, чем сейчас. «Я над этим работаю», - добавила знаменитость.

Фанаты Рианны, конечно, знают, что с чувством юмора у нее все в порядке, но тем не менее остаются начеку. О своей второй беременности артистка, напомним, не сообщила, а просто появилась с округлившимся животом на масштабном выступлении на «Супербоуле».