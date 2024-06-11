ГАЛЕРЕЯ Перекладывают ответственность? Жителей Таллинна удивили сорняки в клумбах в элитном районе

Долгожданное лето настало, многие уже успели погреться на солнышке на главном пляже столицы - Пирита. Но картина, которая открывается взору после посещения пляжа, точно не радует глаз. Смотрите галерею!
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Через дорогу от пляжа Пирита расположился Pirita Keskus, в котором находится продуктовый магазин Rimi, а также несколько кафе. Обычно в теплое время года городские управы стараются украсить город яркими цветами, однако, видимо, в Пирита в этом году что-то пошло не так.