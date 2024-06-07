В возрасте 48 лет умер таллиннский музыкант Тимур Иликаев

В Департаменте полиции и погранохраны нам подтвердили, что Тимура Иликаева нашли мертвым вчера в 15:00. В эту субботу, 8 июня, ему должно было исполниться 49 лет. Причина смерти выясняется.

Тимур Иликаев. Фото: Частный архив

Тимур Иликаев приехал в Таллинн из Ида-Вирумаа, где он играл в театре «Мельница» в городе Йыхви. В столице Тимур Иликаев работал на канале на ETV+ и Радио 4. Многим жителям Таллинна Тимур известен, как организатор ежегодного концерта в память Виктора Цоя на горке Харью.

Также у Иликаева был свой музыкальный проект «Тимур и партизаны».