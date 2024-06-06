У эстонской теле- и радиоведущей обнаружили опухоль

Лусмяги рассказала в социальных сетях, что выбило ее из колеи в последние месяцы. «Многие из вас весной поняли, что что-то в моей жизни не так. Писали, спрашивали. Но я не особо отвечала. Что говорить, когда сама толком ничего не знаешь?» - объяснила она, отметив, что на сегодняшний день ситуация улучшается. «Чувствую себя лучше!» - призналась Лусмяги.

«В конце прошлого года у меня начались ежедневные боли в животе, и, как обычно сначала думаешь, что всё это пройдёт. Но нет, не прошло», - описала Лусмяги в видео в Instagram.

К врачу Лусмяги обратилась в феврале и узнала, что в ее матке есть что-то, чего там быть не должно. Истина должна была выясниться только через два месяца, но эти два месяца, по ее словам, были очень тяжелыми. «Я чувствовала, как каждый день впадаю в стресс. Мало того, что мое тело было в стрессе, я сама тоже была в психологическом стрессе».

«Я лежала в кровати под одеялом и ничего не делала», - упомянула Лусмяги о времени, когда ждала свои результаты.

На сегодняшний день выяснилось, что у Лусмяги доброкачественная опухоль. Ей предстоит операция.

«Я также узнала, что у меня неправильно функционирует желчный пузырь. Мое тело полностью вышло из строя. Согласно индексу массы тела, я нахожусь на грани избыточного веса, процент жира в моем теле больше, чем мышечная масса, целлюлит появился даже на руках. Я себя не узнаю! Впервые в жизни я чувствую и понимаю фразу: "Если у тебя нет здоровья, то у тебя нет ничего"».

Телеведущая добавила, что пока врачи занимаются ее гинекологической проблемой, она сама пытается восстановить свое общее здоровье. Все это Лусмяги планирует сделать за пять недель.