Девушка эпично вычислила парня-изменщика – видео набрало почти 200 тысяч лайков

«Моя подруга встречается с этим парнем уже два года. Два чертовых года, понятно? Они жили вместе и собирались обручиться, верно? И она сказала ему: Я хочу кольцо от этой компании. Как хороший будущий муж, он пошел и купил его. Я встречала этого парня, и, по-моему, он просто чертовски глуп и не понимает, что это за компания. Он идет покупать, а она стоит рядом с ним. В общем, в покупке ему было отказано. Потому что, как ни странно, оказалось, что он уже купил одно кольцо, хотя моя подруга никогда его не получала. Оказалось, что он купил его совсем недавно, примерно за месяц до этого», - поделилась блогер.