ФОТО Медицинские препараты творят чудеса: в сети поражены невероятно похудевшей Кэти Перри

Новые формы Кэти Перри

Звезда продемонстрировала свой подтянутый живот и ноги, сидя на контейнере в ботинках и пиджаке. В сети сразу заключили, что Кэти похудела благодаря известному препарату, который так любят знаменитости в Голливуде.

«Медицинский препарат. Она никогда не была худой».

«Инъекции для похудения, правда? Она никогда не выглядела такой худой...Мне кажется, что это немного слишком».

«Еще один клиент известных инъекций».

«Магия медицинского препарата», - комментируют в сети.

Специальный препарат стоимостью 900 долларов за дозу, по слухам, помог многим добиться идеальной физической формы. Медикамент обычно используется в лечении диабета, он значительно снижает аппетит, вводится в руки, бедра и живот.

Ходят слухи, что Перри собирается вернуться с музыкальным шоу, которое журналист Дэрил Дэйно называет «самым большим музыкальным возвращением после Мэрайи Кэри».

На сегодняшний день Кэти выпустила шесть студийных альбомов, последним из которых стал Smile в 2020 году.

В декабре 2023 года сообщалось, что поп-суперзвезда завершает работу над своим «самым личным альбомом за всю историю» после Smile и исполнит его для британских публики в конце 2024 года.