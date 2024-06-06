Певица Кэти Перри показала стройную фигуру на ярких снимках в своем Instagram. 39-летняя знаменитость позировала на зеленом пластиковом ящике в прозрачном кроп-топе и крошечных шортах, пишет NOVINILIVE.
ФОТО ⟩ Медицинские препараты творят чудеса: в сети поражены невероятно похудевшей Кэти Перри
Новые формы Кэти Перри
Звезда продемонстрировала свой подтянутый живот и ноги, сидя на контейнере в ботинках и пиджаке. В сети сразу заключили, что Кэти похудела благодаря известному препарату, который так любят знаменитости в Голливуде.
«Медицинский препарат. Она никогда не была худой».
«Инъекции для похудения, правда? Она никогда не выглядела такой худой...Мне кажется, что это немного слишком».
«Еще один клиент известных инъекций».
«Магия медицинского препарата», - комментируют в сети.
Специальный препарат стоимостью 900 долларов за дозу, по слухам, помог многим добиться идеальной физической формы. Медикамент обычно используется в лечении диабета, он значительно снижает аппетит, вводится в руки, бедра и живот.
Ходят слухи, что Перри собирается вернуться с музыкальным шоу, которое журналист Дэрил Дэйно называет «самым большим музыкальным возвращением после Мэрайи Кэри».
На сегодняшний день Кэти выпустила шесть студийных альбомов, последним из которых стал Smile в 2020 году.
В декабре 2023 года сообщалось, что поп-суперзвезда завершает работу над своим «самым личным альбомом за всю историю» после Smile и исполнит его для британских публики в конце 2024 года.