Принца Гарри и Меган Маркл не пригласили на день рождения короля Чарльза

Это произошло после того, как герцог Сассекский, который не встретился со своим отцом во время визита в Лондон в прошлом месяце, отклонил приглашение Его Величества остаться в королевской резиденции, из «соображений безопасности».

Герцоги Сассекские пока никак не прокомментировали эту информацию, сообщает People.

Меган и Гарри впервые вместе посетили Trooping the Color в 2018 году, через месяц после их свадьбы в Виндзоре. Пара снова появилась на балконе Букингемского дворца в 2019 году, через несколько недель после рождения первенца Арчи.

В 2020 и 2021 годах мероприятие было сокращено из-за пандемии коронавируса, и прошло в Виндзорском замке без обычного большого собрания членов королевской семьи. Но церемония была возвращена во всей своей красе в 2022 году, чтобы отметить платиновый юбилей покойной королевы Елизаветы.

Герцог и герцогиня отправились в Великобританию, чтобы присутствовать на специальном мероприятии, но не присоединились к королевской семье на балконе Букингемского дворца, а вместо этого наблюдали за событием вместе с другими неработающими членами королевской семьи из окна.

Как пишут СМИ, герцог Сассекский «по-прежнему опустошен» лишением своего автоматического права на защиту со стороны полиции, за которое он до сих пор борется с Министерством внутренних дел через британские суды.

Теперь он должен уведомить столичную полицию за 28 дней до приезда в Великобританию, если хочет подать заявку на обеспечение безопасности, при этом каждый запрос рассматривается в индивидуальном порядке Равеком, комитетом, который курирует защиту членов королевской семьи и общественных деятелей.

Хотя не было раскрыто, где король предложил Гарри комнату, вполне вероятно, что дворец Сент-Джеймс. Это позволило бы отцу и сыну встречаться в относительной конфиденциальности и под круглосуточной охраной.