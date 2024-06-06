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Принца Гарри и Меган Маркл не пригласили на день рождения короля Чарльза

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Принц Гарри и Меган Маркл.
Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: Amy Katz

Принц Гарри и Меган Маркл не будут участвовать в Trooping the Color в Лондоне в честь дня рождения короля Чарльза. Пару второй раз не пригласили на торжественное событие, пишет Фокус.

Это произошло после того, как герцог Сассекский, который не встретился со своим отцом во время визита в Лондон в прошлом месяце, отклонил приглашение Его Величества остаться в королевской резиденции, из «соображений безопасности».

Герцоги Сассекские пока никак не прокомментировали эту информацию, сообщает People.

Меган и Гарри впервые вместе посетили Trooping the Color в 2018 году, через месяц после их свадьбы в Виндзоре. Пара снова появилась на балконе Букингемского дворца в 2019 году, через несколько недель после рождения первенца Арчи.

В 2020 и 2021 годах мероприятие было сокращено из-за пандемии коронавируса, и прошло в Виндзорском замке без обычного большого собрания членов королевской семьи. Но церемония была возвращена во всей своей красе в 2022 году, чтобы отметить платиновый юбилей покойной королевы Елизаветы.

Герцог и герцогиня отправились в Великобританию, чтобы присутствовать на специальном мероприятии, но не присоединились к королевской семье на балконе Букингемского дворца, а вместо этого наблюдали за событием вместе с другими неработающими членами королевской семьи из окна.

Как пишут СМИ, герцог Сассекский «по-прежнему опустошен» лишением своего автоматического права на защиту со стороны полиции, за которое он до сих пор борется с Министерством внутренних дел через британские суды.

Теперь он должен уведомить столичную полицию за 28 дней до приезда в Великобританию, если хочет подать заявку на обеспечение безопасности, при этом каждый запрос рассматривается в индивидуальном порядке Равеком, комитетом, который курирует защиту членов королевской семьи и общественных деятелей.

Хотя не было раскрыто, где король предложил Гарри комнату, вполне вероятно, что дворец Сент-Джеймс. Это позволило бы отцу и сыну встречаться в относительной конфиденциальности и под круглосуточной охраной.

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