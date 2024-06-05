Эксперт дал прогноз относительно брака Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

Инсайдер заметил хороший знак в отношениях Бена Аффлека и Дженнифер Лопес на фоне слухов о разводе пары. Об этом пишет People.

То, что Джей Ло и ее избранник вместе посетили баскетбольный матч 12-летнего сына актера Сэмюэля, очевидно, является «хорошим знаком».

Несмотря на то, что пара, о разрыве которой в последние недели ходили слухи, избегала появления на публике во время прогулки, согласно отчету, тот факт, что они присутствовали вместе, свидетельствует о том, что их брак все еще цел.

«Это хороший знак, что они были на игре вместе», - сообщил изданию источник, близкий к 51-летнему обладателю «Оскара» и 54-летней певице.

Тем не менее, инсайдеры утверждают, что непонятно, какое будущее ждет пару, чьи совместные выходы пока очень редки.

Бывшая жена Аффлека Дженнифер Гарнер также посетила спортивную игру сына. Кроме Сэмюэля, экс-пара также стала родителями дочерей Вайолет и Серафимы.

По слухам в сети, Дженнифер Лопес и ее муж сейчас переживают серьезный кризис в отношениях. Оскароносный актер живет отдельно от возлюбленной и стал появляться на публике без обручального кольца.

Официально супруги не комментируют домыслы в сети, однако однажды артистка резко ответила, что СМИ «виднее».