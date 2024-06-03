«Когда поедешь на землю своих предков...» Фанатам не нравятся новый образ эстонского блогера Кристины Пяртельпоэг?

«Сходила к мастеру сделать косички. После гала-вечера Kroonika я весь день просидела в кресле», - рассказала Кристина в видео, опубликованном в Instagram в субботу. Блогер отметила, что в восторге от результата. Она также уточнила, что для лета выбрала чуть более светлый оттенок.