«Когда поедешь на землю своих предков...» Фанатам не нравятся новый образ эстонского блогера Кристины Пяртельпоэг?

Блогер Кристина Пяртельпоэг показала в социальных сетях свои новые косички. «Я выбрала более светлый оттенок для лета». После публикации видео ей пришло сообщение, которым Кристина тут же поделилась со своими поклонниками в Instagram.
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«Сходила к мастеру сделать косички. После гала-вечера Kroonika я весь день просидела в кресле», - рассказала Кристина в видео, опубликованном в Instagram в субботу. Блогер отметила, что в восторге от результата. Она также уточнила, что для лета выбрала чуть более светлый оттенок.