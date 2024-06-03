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«Когда поедешь на землю своих предков...» Фанатам не нравятся новый образ эстонского блогера Кристины Пяртельпоэг?

Хевели Туйск
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Блогерша Кристина Пяртельпоэг
Блогерша Кристина Пяртельпоэг Фото: Taavi Sepp

Блогер Кристина Пяртельпоэг показала в социальных сетях свои новые косички. «Я выбрала более светлый оттенок для лета». После публикации видео ей пришло сообщение, которым Кристина тут же поделилась со своими поклонниками в Instagram.

«Сходила к мастеру сделать косички. После гала-вечера Kroonika я весь день просидела в кресле», - рассказала Кристина в видео, опубликованном в Instagram в субботу. Блогер отметила, что в восторге от результата. Она также уточнила, что для лета выбрала чуть более светлый оттенок.

Кристина Пяртельпоэг заплела косички.
Кристина Пяртельпоэг заплела косички. Фото: Kuvatõmmis Instagramist
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