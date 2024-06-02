ГОРОСКОП НА 2 ИЮНЯ Близнецов ждут сюрпризы, у Львов день будет непростым

Стрелец

Начало дня будет благоприятным. Это отличное время для того, чтобы взяться за какое-то новое дело. У вас все получается хорошо, вы быстро разбираетесь в сложных вопросах, не допускаете серьезных ошибок. Удается быстро решить вопросы, связанные с оформлением документов или составлением официальных запросов. Вторая половина дня проходит хорошо, но не так плодотворно, как вам, возможно, хотелось бы. Будет возможность отдохнуть и восстановить силы, побеседовать с приятными людьми. Некоторым Стрельцам захочется вернуться к давнему хобби.

Козерог

Неплохой день, но довольно напряженный. Эмоциональный фон нестабилен, настроение часто меняется, некоторым Козерогам сложно сосредоточиться на делах. Возможны мелкие недоразумения, разногласия с людьми, с которыми вы прежде отлично ладили. Старайтесь не нервничать. Если вы сохраните самообладание, то быстро найдете способ изменить ситуацию к лучшему. День подходит для учебы. Вы быстро запоминаете все, что может оказаться полезным. Порой нужно собирать информацию по крупицам, чтобы увидеть картину в целом. Вы отлично с этим справляетесь.

Водолей

Первая половина дня будет интересной и благоприятной для общения. Вы хорошо ладите с очень разными людьми, можете найти подход даже к тем, кто совсем на вас не похож. Вероятны интересные предложения. Интуиция подсказывает, что на них стоит ответить согласием, и не ошибается. Вторая половина дня проходит беспокойно, но интересно. Возможны хорошие новости, встречи со старыми знакомыми. Близкие чаще обычного обращаются к вам за помощью и советами. Вы стараетесь никому не отвечать отказом. Будет шанс восстановить отношения, которыми вы когда-то дорожили.

Рыбы

Начало дня будет беспокойным, но плодотворным. Вам предстоит заниматься несколькими делами одновременно. Не так-то просто будет ничего не забыть и не перепутать, но вы наверняка отлично справитесь. В напряженные моменты вас часто выручает фантазия. Благодаря ей удается взглянуть на сложившуюся ситуацию под другим углом, и сразу становится ясно, что делать дальше. Вторая половина дня – отличное время для того, чтобы отвлечься от привычных дел, сменить обстановку. Многие Рыбы захотят вернуться к давнему хобби, которое вновь подарит массу позитивных эмоций.