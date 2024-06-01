Дженнифер Лопес и Бен Аффлек появились вместе на публике

Судя по всему, слухи появились не на пустом месте: как обратили внимание западные таблоиды, оба появились с «каменными лицами», похожими на фирменное выражение лица Бена Аффлека каждый раз, когда его снимают папарацци.

Хотя супруги вместе покинули мероприятие на машине Аффлека и приехали в его дом, который он арендует, вскоре Дженнифер уехала оттуда одна.

Слухи о разводе Лопес и Аффлека начали обсуждать после того, как стало известно, что они живут отдельно: инсайдеры сообщили, что Бен Аффлек съехал из их дома в Лос-Анджелесе уже несколько недель назад. Также Бена Аффлека видели без обручального кольца.

Хотя сначала инсайдеры утверждали, что на их брак повлияло постоянное внимание к их паре (с такой проблемой они столкнулись ещё в 2000-х, когда в итоге разорвали помолвку), позже появились и другие причины. Например, по слухам, в этом виноваты и финансовые разногласия, а также то, что у них не получается разрешить свои конфликты. «Со временем Дженнифер и Бену стало всё труднее эффективно общаться, и небольшие недоразумения переросли в серьёзные споры», - говорит источник.

Решить проблемы в браке им помогает и бывшая жена Бена Аффлека Дженнифер Гарнер, от которой у него трое детей.