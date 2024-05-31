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ФОТО Из-за болезни эстонская тележурналистка потеряла свои шикарные локоны

Limon.ee
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Тележурналистка Астрид Каннель.
Тележурналистка Астрид Каннель. Фото: Peeter Langovits / Postimees

«Из-за болезни я потеряла свою косу, но волноваться не стоит», - пишет известная тележурналистка Астрит Каннель на своей стене в Facebook.

«Ящерица иногда скидывает свой хвост», - написала известная телеведущая ERR Астрид Каннель в посте на Facebook, добавив фотографию отрезанного хвоста.

«Из-за болезни я потеряла свою косу, но волноваться не стоит», - написала Каннель, добавив: «Спасибо всем, кто не задает лишних вопросов, потому что все уже сказано».

В заключение тележурналистка сообщила, что у ящерицы вырастет новый хвост. В разделе комментариев к посту также появились слова поддержки: «Много сил и солнца!»

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