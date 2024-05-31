«Из-за болезни я потеряла свою косу, но волноваться не стоит», - пишет известная тележурналистка Астрит Каннель на своей стене в Facebook.
ФОТО ⟩ Из-за болезни эстонская тележурналистка потеряла свои шикарные локоны
«Ящерица иногда скидывает свой хвост», - написала известная телеведущая ERR Астрид Каннель в посте на Facebook, добавив фотографию отрезанного хвоста.
«Из-за болезни я потеряла свою косу, но волноваться не стоит», - написала Каннель, добавив: «Спасибо всем, кто не задает лишних вопросов, потому что все уже сказано».
В заключение тележурналистка сообщила, что у ящерицы вырастет новый хвост. В разделе комментариев к посту также появились слова поддержки: «Много сил и солнца!»