РОЗЫГРЫШ Обстановка по кайфу: в Таллинн едут любимцы публики Олег Кензов и группа Фактор-2

Главным шагом в творческой карьере Олега Кензова стало участие в 2011 году в украинском варианте мирового талант-шоу «X-фактор». На отборочном туре он исполнил песню Александра Серова «Я люблю тебя до слез».

В 2018 году продюсером певца Олега Кензова стал Михаил Шиян, работавший ранее с рэпером Серегой, певицей Бьянкой, группой Estradarada, с которым уже в следующем году выпустил трек «По кайфу». Эта песня сразу стала народным хитом на славяноязычном пространстве, а клип «По кайфу» набрал многомиллионные просмотры на YouTube. Дальнейший выпуск хитов, таких как «#ракетабомбапетарда», «Отвечаю», «Ой, как хорошо» и других сделали Олега Кензова одним из самых успешных и известных певцов Украины, что также подтверждается получением наград Top Hit Music Awards в 2020 году.

Легендарная группа нулевых Фактор-2 выступит в MJCLUB 23 июня на праздновании дня рождения клуба. В 2012 году дуэт первоначальных солистов Ильи Подстрелова и Владимира Панченко распался по причине разногласий между музыкантами[2]. Ныне существует два музыкальных коллектива с названием «Фактор-2»: в состав первого входят Владимир и Денис Панченко, которые как и прежде проживают в Германии и дают концерты по всему миру, а во второй - Илья Подстрелов и Андрей Камаев, которые работают в России.

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