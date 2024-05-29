Исповедь супруги: любимый жителями Эстонии рок-звезда напивался и мочился на меня!

Марианн Трейманн рассказала, что жена рок-звезды чувствовала себя словно в ловушке, потому что ее муж знаменит и против него ничего нельзя сделать. Блогер назвала произошедшее фильмом ужасов. «Я думаю, что его (музыканта - прим. ред.) знает каждый ребенок и любая бабушка, и все любят этого музыканта и его группу», - добавила она.

Инфлюэнсер также пояснила, что в четырехлетних отношениях супругов было безумное психическое насилие с непристойностями.

«Он напивался до такого состояния, что мочился в нашу постель снова и снова. Однажды ночью он даже помочился на меня, после чего стал (по собственному желанию) ложиться на полу без постельного белья, но хотя бы на матрасе», - говорится в исповеди, но это еще не все.

Рядом с матрасом у знаменитого музыканта также лежал открытый компьютер. «С помощью него он просил своих фанатов присылать обнаженные фотографии, а затем начинал самоудовлетворяться. Я никогда не избавлюсь от этой вони перед своим носом. Кроме того, он унижал и издевался надо мной. Я не могла говорить на публике, потому что он знаменитость, а когда я говорила с его коллегами и друзьями по группе, то мне не верили. Не может же быть, чтобы такой хороший человек был таким за закрытыми дверями!» - описывала жена своего супруга.

Личность рок-звезды эстонский блогер так и не стала раскрывать, а лишь задала своим подписчикам вопрос: «Как вы думаете, о ком идет речь?»