Бригита Антон - 26-летняя мать-одиночка, получившая широкую известность в прошлом году благодаря Яну Ууспыльду. Пара вместе посетила гала-премию Kroonika, после чего модельная карьера Бригиты пошла в гору. Недавно она заняла второе место в конкурсе Best Model of Universe в Барселоне и Best Photogenic ja Star Of Dubai в Дубае. Она также работает инструктором по стрельбе и управляет салоном красоты La Bianca