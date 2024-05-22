ШОК! Ради бесплатного Интернета пара дала ребенку необычное имя

Для одной пары Интернет, а именно отсутствие платы за него было настолько важно, что они назвали своего ребенка в честь своего провайдера.

Швейцарский интернет-провайдер Twifi провел кампанию, гарантирующую 18 лет бесплатного Интернета семьям, которые назовут своего ребенка Twifius или Twifia. На странице кампании говорилось: «Просто загрузите фотографию свидетельства о рождении вашего ребенка. После одобрения Twifi дарит вам 18 лет бесплатного Интернета».

В 2020 году пара, пожелавшая остаться анонимной, приняла это предложение, назвав свою девочку Twifia. Родители, которые использовали это имя в качестве второго имени девочки, говорят, что кладут деньги, которые они бы потратили на оплату Интернета, на сберегательный счет дочери. Деньги пойдут на покупку автомобиля ребенку, когда он достигнет совершеннолетия и получит водительские права.

Перед «названием компании» у ребенка стоят еще два имени. Родители не хотят расскрывать свои имена, потому что боятся публичных насмешек и непонимания. «Поначалу это имя показалось мне странным, но теперь я считаю, что оно довольно милое», - заявил отец девочки.