ГОРОСКОП НА 22 МАЯ Весам придется потрудиться, а Рыбы будут лениться

Козерог

День беспокойный и непростой. Но вам удается справиться со всеми трудностями, преодолеть преграды, возникающие на пути. Многим Козерогам помогает то, чему они успели научиться раньше. Вероятны плодотворные деловые переговоры, не исключено, что вы найдете сильных и влиятельных союзников. Возможно и начало дружеских отношений. Вы многим нравитесь, кто-то может даже влюбиться вас с первого взгляда. Не нужно особенно стараться, чтобы произвести хорошее впечатление. Часто достаточно вести себя естественно и непринужденно.

Водолей

Благоприятный день, в течение которого вы сделаете много полезного и для себя, и для окружающих. У вас появляются идеи, раньше никому не приходившие в голову. Окружающим нравится ваш творческий подход к делам, а также то, что вы не огорчаетесь из-за мелких трудностей. Многие захотят познакомиться с вами поближе, подружиться. Вторая половина дня подходит для домашних дел; они не утомляют вас и не кажутся особенно скучными. Вероятны удачные покупки. Вы безошибочно выбираете хорошие вещи не только для себя, но и для окружающих. Можно сделать отличные подарки близким.

Рыбы

Начало дня будет довольно благоприятным, но не слишком плодотворным. Вы находите массу способов порадовать себя и массу причин отложить любые дела на потом. Хуже всего то, что вы даже на хорошие предложения можете ответить отказом просто из-за лени. Настройтесь на более активный лад, и вам не придется сожалеть об упущенных возможностях. Совсем иначе проходит вторая половина дня. Вам хочется действовать, и трудности вас не пугают. Это хорошее время для новых начинаний и смелых экспериментов. Вероятны перемены к лучшему в отношениях с самыми близкими людьми.