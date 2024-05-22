Начало дня будет благоприятным и удачным. Именно поэтому важные дела лучше не откладывать. Принимайтесь за них с самого утра, и вы быстро добьетесь отличных результатов. Постепенно влияние позитивных тенденций снижается. Возникают задержки в делах, становится труднее договориться с окружающими, даже если прежде вы отлично ладили, пишет Дворец.
ГОРОСКОП НА 22 МАЯ ⟩ Весам придется потрудиться, а Рыбы будут лениться
Старайтесь быть особенно терпеливыми с близкими людьми. Взаимное уважение и поддержка сегодня особенно важны. Лучше не обсуждать сложные вопросы, не говорить о том, что задевает многих. Часто совместные развлечения, небольшие поездки помогают взбодриться, забыть о взаимных претензиях и старых обидах.
Овен
Не лучший день с деловой точки зрения: трудновато собраться с мыслями, не всегда удается сосредоточиться. Хорошо, если рядом есть проверенные союзники. Благодаря им вы добьетесь поставленных целей. С новыми знакомыми стоит быть настороже: не всегда вы правильно понимаете, каковы их намерения. В личных отношениях преобладает влияние позитивных тенденций, общение с близкими радует. Некоторых представителей знака ждут запоминающиеся романтические свидания, а также сюрпризы, которые поднимут настроение.
Телец
Не самый благоприятный день с точки зрения общения. Вы вспыльчивы, раздражительны, порой сгоряча говорите то, о чем позже жалеете. Хорошо, если рядом есть люди, способные поддержать вас, поднять вам настроение. Это могут быть и близкие, и те, с кем вы познакомились совсем недавно. Стоит прислушаться к советам; они часто оказываются толковыми. Вторая половина дня – подходящее время для того, чтобы принимать важные решения, касающиеся работы и бизнеса. Вы не питаете иллюзий и правильно оцениваете ситуацию, поэтому строите вполне реалистичные планы.
Близнецы
Подходящий день для того, чтобы проявлять инициативу и делиться идеями. Многим нравится ваш подход к делам. Если вам потребуются союзники, найти их удастся без труда. Возможны интересные знакомства, вероятно начало дружеских или романтических отношений. Здесь можно полагаться на интуицию. Она безошибочно подсказывает, кому можно доверять. Важно не спешить с решениями, касающимися работы, бизнеса и финансов. Не всегда первое впечатление оказывается верным. Нужно время, чтобы разобраться в ситуации.
Рак
Начало дня благоприятно. Это подходящее время для того, чтобы определиться с планами на будущее, принять важные решения. Вы не строите иллюзий, правильно оцениваете свои силы, часто можете предугадать, как будут развиваться события. Хорошо проходят и неожиданные, и запланированные встречи. Некоторые Раки найдут новых союзников. Вторая половина дня лучше всего подходит для отдыха, каких-то приятных занятий. Можно провести какие-то оздоровительные и профилактические процедуры, они дают заметный эффект. Вечер порадует хорошей новостью.
Лев
Трудно сохранять спокойствие. Многое идет не по плану, а окружающие как будто специально пытаются вывести вас из равновесия. Некоторых Львов раздражает необходимость спешно менять планы, приспосабливаться к новым обстоятельствам. Но день сложится хорошо, если вы настроитесь на конструктивный лад. От вас многое зависит, и чем раньше вы это поймете и начнете действовать, тем лучше. Близкие не всегда правильно понимают вас и верно оценивают ваши идеи, но все же охотно поддерживают. Не стесняйтесь говорить о своих чувствах; вас поймут правильно.
Дева
Начало дня подходит для важных разговоров, обсуждения серьезных вопросов. Вы способны переубедить даже самых упрямых, договориться о сотрудничестве с теми, кто обычно неохотно идет на контакт. Часто в этом помогает личное обаяние; вряд ли кто-то сможет ему противостоять. Позже наступит время рутинных дел, довольно скучных, но все же требующих внимания. Тут важно избежать даже незначительных ошибок, чтобы позже не пришлось тратить время на их исправление. Старайтесь серьезно относиться ко всему, за что беретесь; так вы справитесь гораздо лучше и быстрее.
Весы
Не стоит всерьез рассчитывать, что все удачно сложится само собой. Скорее всего, сегодня вам придется потрудиться, чтобы достичь поставленных целей. Досадно, но трудности порой возникают там, где вы совсем их не ожидали. Самых впечатлительных Весов это может вывести из равновесия. К счастью, ненадолго: ситуация вскоре изменится к лучшему. Влияние позитивных тенденций усиливается с каждым часом. Вторая половина дня открывает массу интересных возможностей. Важно не терять время напрасно. Начинайте действовать немедленно, и вы добьетесь отличных результатов.
Скорпион
Не спешите. В начале дня многое кажется возможным, и многие Скорпионы верят, что находятся буквально в шаге от своих целей. На деле это не совсем так; вам нужно немного времени, чтобы лучше разобраться в сложившейся ситуации. Имейте в виду: не все советы хороши, порой стоит прислушаться к собственной интуиции, а не к тому, что говорят другие. Вторая половина дня складывается плодотворно. Будет шанс решить непростые задачи, прежде ставившие многих в тупик. Вы охотно помогаете тем, кто в этом нуждается. Легко найти новых друзей.
Стрелец
Старайтесь не тревожиться по пустякам. Сегодня многое будет зависеть от того, удастся ли вам сохранить самообладание, не пойти на поводу у эмоций. Это может быть непросто, но у вас достаточно сил, энергии и опыта, чтобы справиться с ситуацией. Особенно важной становится поддержка близких. Вы наверняка ее получите, если будете искренни с теми, кто вам дорог. Вторая половина дня хорошо подходит для того, чтобы обсуждать семейные планы на будущее, встречаться с родственниками и договариваться о совместных действиях.
Козерог
День беспокойный и непростой. Но вам удается справиться со всеми трудностями, преодолеть преграды, возникающие на пути. Многим Козерогам помогает то, чему они успели научиться раньше. Вероятны плодотворные деловые переговоры, не исключено, что вы найдете сильных и влиятельных союзников. Возможно и начало дружеских отношений. Вы многим нравитесь, кто-то может даже влюбиться вас с первого взгляда. Не нужно особенно стараться, чтобы произвести хорошее впечатление. Часто достаточно вести себя естественно и непринужденно.
Водолей
Благоприятный день, в течение которого вы сделаете много полезного и для себя, и для окружающих. У вас появляются идеи, раньше никому не приходившие в голову. Окружающим нравится ваш творческий подход к делам, а также то, что вы не огорчаетесь из-за мелких трудностей. Многие захотят познакомиться с вами поближе, подружиться. Вторая половина дня подходит для домашних дел; они не утомляют вас и не кажутся особенно скучными. Вероятны удачные покупки. Вы безошибочно выбираете хорошие вещи не только для себя, но и для окружающих. Можно сделать отличные подарки близким.
Рыбы
Начало дня будет довольно благоприятным, но не слишком плодотворным. Вы находите массу способов порадовать себя и массу причин отложить любые дела на потом. Хуже всего то, что вы даже на хорошие предложения можете ответить отказом просто из-за лени. Настройтесь на более активный лад, и вам не придется сожалеть об упущенных возможностях. Совсем иначе проходит вторая половина дня. Вам хочется действовать, и трудности вас не пугают. Это хорошее время для новых начинаний и смелых экспериментов. Вероятны перемены к лучшему в отношениях с самыми близкими людьми.