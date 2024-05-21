ФОТО Эстонский альпинист взошел на вершину Эвереста!

«Можно немного порадоваться, но основное празднование нужно отложить до того момента, когда он благополучно вернется в лагерь. Хоть подъем невероятно труден и требует много времени, спускаться намного опаснее. Большинство несчастных случаев и смертей происходит именно при спуске, так как, например, горная болезнь всегда начинается через время. Может возникнуть момент, когда человек просто не может продолжать спуск и остается на месте. Не говоря уже о неверных движениях и шагах, вызванных усталостью. В любом случае, да, вершина достигнута, но громкие празднования будут уместны, когда он спустится вниз, потому что достижение вершины - это только половина успеха», - говорится в публикации на странице Каспара в Facebook.