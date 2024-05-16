«В этот раз Бен не виноват!»: Дженнифер Лопес разводится с Аффлеком

Звезды начали встречаться еще в нулевых, дело почти дошло до свадьбы, но влюбленные расстались на долгие годы. Спустя много лет Дженнифер и Бен, уже побывавшие в браке с другими и ставшие родителями, сошлись. Летом 2022 года певица и актер сыграли свадьбу. В последнее время часто ходили слухи о разрыве супругов из-за непросто характера Джей Ло, и вот теперь они получили подтверждение.

«Они идут к разводу, и в этот раз Бен не виноват! Сейчас он сосредоточен на своей работе и своих детях. Бен уже съехал, им, вероятно, придется продать дом мечты, на поиски которого они потратили два года. Они никогда не перестанут любить друг друга, но она не может контролировать его, а он не может изменить ее. Это не могло продолжаться долго», - поделился источник.

К слову, недавно Дженнифер Лопес рассказала, почему сорвалась их с Беном свадьба 20 лет назад. По словам звезды, тогда их пара не выдержала пристального внимания общественности.

«Наши отношения рухнули из-за давления. Мы потеряли самих себя, и нам нужно было расстаться, потому что мы не знали, как это все пережить. Я должна была разобраться в себе, он должен был разобраться в себе», - делилась Джей Ло.

И ведь бывший избранник Дженнифер Охани Ноа предсказывал, что ее отношения с актером не будут долгими. «Я желаю ей и Бену всего наилучшего, но не думаю, что их брак продлится долго. Джен нравится влюбляться, но она была обручена шесть раз. Бен - ее муж номер четыре. Я был мужем номер один, и она говорила мне, что я - любовь всей ее жизни. Когда мы лежали в постели в нашу брачную ночь, она говорила, что мы будем вместе навсегда», - рассуждал Ноа после того, как узнал о свадьбе звезд.