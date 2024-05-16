ГОРОСКОП НА 16 МАЯ Овнам трудно будет избежать разногласий, а Девы получат заманчивые предложения

Вторая половина дня проходит гораздо спокойнее и отлично подходит для того, чтобы заниматься привычными делами. Благоприятно это время и для того, чтобы избавиться от всего ненужного, навести порядок. Чуть позже удастся определиться с планами на будущее; станет ясно, как их лучше осуществить.

Овен

Лучше ничего надолго не откладывать, поскольку первая половина дня обещает успехи во многих начинаниях. В это время вам наверняка пригодится опыт, полученный раньше. Благодаря ему вы быстро решите сложные задачи, справитесь с тем, что прежде казалось очень сложным. Порой трудно избежать разногласий с окружающими; ваши поступки и планы часто кажутся им безрассудными. Старайтесь избегать горячих споров. Многие сложные вопросы можно обсудить спокойно; тогда и решение, устраивающее всех, наверняка найдется.

Телец

Благоприятный интересный день. Можно смело браться за сложные дела: многое получается отлично. Часто вы быстро справляетесь с тем, что оказалось не по силам другим, помогаете людям, попавшим в сложную ситуацию. Ставьте перед собой самые высокие цели: есть шанс добиться их. Вторая половина дня – подходящее время для того, чтобы строить планы. Интуиция подсказывает, как могут развиваться события, что предпримут окружающие. Но не спешите делиться своими замыслами. Людей, которые наверняка помогут в их реализации, вы встретите чуть позже.

Близнецы