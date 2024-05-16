Начало дня будет запоминающимся и ярким. В это время лучше не принимать важных решений: эмоции сильны, и вы рискуете совершить неверный шаг, поддавшись их влиянию. Возможны какие-то удивительные события, странные совпадения. Часто они подсказывают, куда двигаться дальше, или становятся источником вдохновения, пишет Дворец.
ГОРОСКОП НА 16 МАЯ ⟩ Овнам трудно будет избежать разногласий, а Девы получат заманчивые предложения
Вторая половина дня проходит гораздо спокойнее и отлично подходит для того, чтобы заниматься привычными делами. Благоприятно это время и для того, чтобы избавиться от всего ненужного, навести порядок. Чуть позже удастся определиться с планами на будущее; станет ясно, как их лучше осуществить.
Овен
Лучше ничего надолго не откладывать, поскольку первая половина дня обещает успехи во многих начинаниях. В это время вам наверняка пригодится опыт, полученный раньше. Благодаря ему вы быстро решите сложные задачи, справитесь с тем, что прежде казалось очень сложным. Порой трудно избежать разногласий с окружающими; ваши поступки и планы часто кажутся им безрассудными. Старайтесь избегать горячих споров. Многие сложные вопросы можно обсудить спокойно; тогда и решение, устраивающее всех, наверняка найдется.
Телец
Благоприятный интересный день. Можно смело браться за сложные дела: многое получается отлично. Часто вы быстро справляетесь с тем, что оказалось не по силам другим, помогаете людям, попавшим в сложную ситуацию. Ставьте перед собой самые высокие цели: есть шанс добиться их. Вторая половина дня – подходящее время для того, чтобы строить планы. Интуиция подсказывает, как могут развиваться события, что предпримут окружающие. Но не спешите делиться своими замыслами. Людей, которые наверняка помогут в их реализации, вы встретите чуть позже.
Близнецы
Свойственные вам лидерские качества сегодня проявляются особенно ярко. Если потребуются союзники и помощники, вы найдете их без труда; часто окружающие сами предлагают вам поддержку. С совместной работы может начаться долгая дружба или красивая романтическая история. Тут многое будет зависеть от того, захотите ли вы проявить инициативу. Во второй половине дня вероятны приятные известия, а также встречи, которым вы будете очень рады. Это подходящее время для того, чтобы поговорить с близкими о каких-то серьезных вещах. Не бойтесь проявлять свои чувства.
Рак
Появляется много новых идей. Не всегда задуманное можно реализовать сразу, но вы знаете: ко многим планам можно будет вернуться позже. Пока же стоит собрать побольше информации, все обдумать, изучить разные возможности. Полезно посоветоваться с людьми, опыту которых вы доверяете. Часто помогают старые знакомые. На них можно положиться во всем. Вечер радует удачными совпадениями, а также хорошими новостями издалека. Будет возможность пообщаться с людьми, по которым вы в последнее время скучали. Даже короткая беседа подарит много позитивных эмоций.
Лев
Отличный день, обещающий большие успехи. Вы настроены решительно и способны одержать верх даже над самыми сильными соперниками. Многие Львы готовы жестко отстаивать свои интересы; окружающие это чувствуют и стараются лишний раз с вами не спорить. Вероятен прогресс в делах, а в некоторых случаях – и заметный профессиональный рост. Этот день отлично подходит для решения сложных задач, вы справляетесь с ними блестяще. Можно добиться успехов в учебе. Очень полезно будет вспомнить то, что вы узнали раньше.
Дева
Благоприятный день для делового общения и обсуждения важных вопросов. У вас многое получается очень хорошо, часто вы добиваетесь успехов, о которых окружающие могут только мечтать. Самые смелые планы удается реализовать. Часто вам везет, но и ваши личные качества, знания и умения играют не последнюю роль. Возможны неожиданные встречи с людьми, по которым вы скучали. Общение с ними подарит массу позитивных эмоций, найдется много тем для интересных разговоров, да и новые планы могут появиться. Некоторые Девы получат заманчивые предложения.
Весы
Удачный интересный день, как нельзя лучше подходящий для того, чтобы взяться за что-то новое. Интуиция безошибочно подсказывает вам, в чем можно добиться успеха, и вы не тратите силы напрасно. Возможны хорошие новости, а также встречи с людьми, по которым вы очень скучали в последнее время. Звезды благосклонны к влюбленным Весам. Многих представителей знака ждут романтические сюрпризы, незабываемые свидания. Очень вдохновляющим будет день для тех, кто склонен к творчеству; ваши таланты раскрываются в полной мере.
Скорпион
В начале дня едва ли удастся совершенно избежать споров, напряженных обсуждений. Порой вам требуется немало времени, чтобы убедить окружающих в своей правоте. Но вы не сдаетесь и заставляете всех прислушаться. Чуть позже всем станет ясно, что ваша точка зрения была верной. Во второй половине дня будет много мелких дел, каждое из которых требует внимания. Старайтесь не упустить из виду ни одной детали. То, что сейчас кажется незначительным, позже может сыграть важную роль. Вечером возможны приятные сюрпризы и хорошие новости.
Стрелец
Непростой день. Вы более вспыльчивы, чем обычно, а часто еще и очень подозрительны. Из-за этого порой возникают напряженные моменты даже в общении с самыми близкими людьми. Постарайтесь совладать со своими эмоциями; в ваших силах изменить ситуацию к лучшему. Этот день хорошо подходит для самостоятельной работы. Сосредоточившись, вы можете справиться даже с самыми сложными делами. Появляются какие-то смелые и необычные идеи. Пока рано делиться ими с кем-то: едва ли вы получите поддержку. Подождите немного, обдумайте все как следует.
Козерог
День хорошо подходит для того, чтобы действовать самостоятельно. Так можно справиться даже с самыми сложными задачами. А вот договориться с кем-то нелегко. Даже люди, прежде не раз помогавшие вам и поддерживавшие все ваши идеи, сегодня могут подвести. Лучше не рисковать деньгами; это не лучший день для заключения сомнительных сделок, участия в каких-то авантюрах. С покупками не торопитесь, если речь идет о необходимых вещах. Вторая половина дня – благоприятное время с точки зрения романтических отношений. В любви может повезти даже Козерогам, которые давно в нее не верят.
Водолей
Трудности могут возникать, но вы сохраняете спокойствие, ни о чем особенно не тревожитесь и быстро справляетесь со всеми проблемами. Часто помогает опыт, полученный раньше, но важнее умение быстро собраться с мыслями и принять взвешенное решение. Если в первой половине дня лучше действовать самостоятельно, то вторая хорошо подходит для сотрудничества, объединения усилий, общения. Вы знаете, как заинтересовать окружающих своими идеями. К вам тянутся разные люди, а интуиция безошибочно подсказывает, кому можно доверять, а с кем стоит быть настороже.
Рыбы
Отличный день для новых начинаний. Интуиция подсказывает вам, что успех не за горами, и не ошибается. Многие представители знака отлично справляются абсолютно за всем, за что берутся. Нет такого дела, в котором они могли бы потерпеть неудачу. Гармонично складываются отношения с близкими, не возникает поводов для разногласий. Вторая половина дня радует приятными сюрпризами и интересными предложениями. У некоторых Рыб появятся отличные идеи, касающиеся работы или бизнеса. Другие представители знака поймут, как сдвинуть с мертвой точки какое-то важное и сложное дело.