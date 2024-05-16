В пятницу, 17 мая, в таллинском клубе Club Prive выступит Хип-Хоп легенда - Лигалайз (настоящее имя Андрей Меньшиков). Корреспондент портала Limon.ee пообщалась с Андреем, который уехал из России и теперь считает своим домом другую страну.
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ЭКСКЛЮЗИВ ⟩ «Не было выбора – только уехать»: Лигалайз за день до приезда в Таллинн рассказал о творчестве в непростое время
- Андрей, вы впервые едете к нам в Эстонию, в Таллинн, и уже в эту пятницу выступите в столичном клубе с концертом. Почему вы раньше не приезжали и не радовали эстонский народ своими хитами?