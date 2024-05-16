Чт, 16.05.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

ЭКСКЛЮЗИВ «Не было выбора – только уехать»: Лигалайз за день до приезда в Таллинн рассказал о творчестве в непростое время

Арменуи Геройская
, репортер
Copy
Лигалайз.
Лигалайз. Фото: Пресс-служба Лигалайз

В пятницу, 17 мая, в таллинском клубе Club Prive выступит Хип-Хоп легенда - Лигалайз (настоящее имя Андрей Меньшиков). Корреспондент портала Limon.ee пообщалась с Андреем, который уехал из России и теперь считает своим домом другую страну.

- Андрей, вы впервые едете к нам в Эстонию, в Таллинн, и уже в эту пятницу выступите в столичном клубе с концертом. Почему вы раньше не приезжали и не радовали эстонский народ своими хитами?

- В Эстонии и в Таллинне я был несколько раз, приезжал на концерты, но они были частными. Знаете, такие, когда компания отмечает какое-то событие, или просто люди собираются, и это происходит без огласки, без продажи билетов. Но вот теперь у меня будет в Эстонии открытый концерт, куда я могу пригласить всех-всех-всех.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх