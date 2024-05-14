Звезда прошлогоднего Tallinn Music Week и Station Narva, эстонский артист из Стамбула GØK2 выпустил новый сингл «YUM»!
Турецкая звезда из Таллина GØK2 выпустила свой новый горячий хит!
Вслед за своим дебютным EP «Therapy Works» GØK2, который родом из Стамбула, но уже несколько лет живет в Таллинне и позиционирует себя, как эстонский артист, выпустил новый сингл «YUM» вместе с музыкальным видео, снятым режиссером Карлосом Э. Лесмесом. Песня спродюсирована самим GØK2, а смикширована и отмастерирована Томми Лангеном и Йони Ванханеном из Tape Over Mastering.
«YUM» - это про энергию, сверхбыстрые переходные процессы, разнообразное музыкальные сочетания и очень необычный результат. Может быть, слишком громко, но здорово! «Это про открытость, благодарность, честность, разнообразие и празднование собственных возможностей. Больше принятия вместо сомнений. Больше любви вместо ненависти. Больше сосредоточенности вместо промедления», - описывает свой новый сингл сам GØK2.
На данный момент исполнитель гастролирует по Европе и только что закончил выступления с пост-панк артистом Alesh в Германии. Он планирует выступать на различных фестивалях и совместных концертах в таких городах, как Загреб, Братислава, Таллинн, Тарту, Бухарест, Эробро, Варшава и других.