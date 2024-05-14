Турецкая звезда из Таллина GØK2 выпустила свой новый горячий хит!

Вслед за своим дебютным EP «Therapy Works» GØK2, который родом из Стамбула, но уже несколько лет живет в Таллинне и позиционирует себя, как эстонский артист, выпустил новый сингл «YUM» вместе с музыкальным видео, снятым режиссером Карлосом Э. Лесмесом. Песня спродюсирована самим GØK2, а смикширована и отмастерирована Томми Лангеном и Йони Ванханеном из Tape Over Mastering.

«YUM» - это про энергию, сверхбыстрые переходные процессы, разнообразное музыкальные сочетания и очень необычный результат. Может быть, слишком громко, но здорово! «Это про открытость, благодарность, честность, разнообразие и празднование собственных возможностей. Больше принятия вместо сомнений. Больше любви вместо ненависти. Больше сосредоточенности вместо промедления», - описывает свой новый сингл сам GØK2.

На данный момент исполнитель гастролирует по Европе и только что закончил выступления с пост-панк артистом Alesh в Германии. Он планирует выступать на различных фестивалях и совместных концертах в таких городах, как Загреб, Братислава, Таллинн, Тарту, Бухарест, Эробро, Варшава и других.