«Напряжение витало в воздухе, все искали информацию»: рэпер Päevakoer об атмосфере на Евровидении

Комментируя своё выступление в полуфинале, Кохвер сказал, что это было довольно ужасно. «Финал оказался даже не самым страшным, полуфинал был ужасным. Я случайно увидел его в отеле после дня репетиции перед финалом, и тогда я закрыл уши, это было действительно ужасно», - сказал Кохвер. Низкие баллы от жюри не испугали коллектив, а в какой-то момент стало даже смешно, когда ни одна страна не дала Эстонии ни одного балла. Но в конце концов четыре балла были получены от Австрии и Италии.