Эстонский менеджер Марьен Высудялг объясняет, почему она больше не тренируется с Пяртельпоэг

Некоторое время назад менеджер Марьен Высуялг сообщила, что уже сорок дней борется с различными заболеваниями. На прошлой неделе Марьен лечилась дома и скрашивала свои будни, сидя в Instagram, где пообещала ответить на вопросы своих подписчиков.