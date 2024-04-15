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Жена члена Рийгикогу о новости о беременности: специально мы этого не срывали, но хотели сами насладиться периодом

Limon.ee
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Хендрик и Мария Террас.
Хендрик и Мария Террас. Фото: Eero Vabamägi

В эфире программы Stuudio. Nädal телеканала TV3 были Хендрик и Мария Террас, которые поженились зимой и недавно поделились радостной новостью о том, что скоро у них появится ребенок. «Быть мужчиной и быть рядом, когда ты ничем не можешь помочь... Чувство такой беспомощности», - вспоминает Хендрик о первых месяцах беременности своей жены.

«После бракосочетания краски становятся ярче, выглядывает солнце, может быть, потому что наступила весна, а может быть, из-за Марии», - говорит новобрачный член Рийгикогу Хендрик Террас.

Недавно пара объявила, что у них скоро появится ребенок. По словам Марии, специально она беременность не скрывала, но признается, что сначала они очень насладиться этим периодом наедине. «Мы ходили в Selver, в спа, мы не скрывали этого специально. Но мы наслаждались этим довольно долго, прежде чем объявить об этом всем друзьям и знакомым», - говорит Мария.

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