Жена члена Рийгикогу о новости о беременности: специально мы этого не срывали, но хотели сами насладиться периодом

Недавно пара объявила, что у них скоро появится ребенок. По словам Марии, специально она беременность не скрывала, но признается, что сначала они очень насладиться этим периодом наедине. «Мы ходили в Selver, в спа, мы не скрывали этого специально. Но мы наслаждались этим довольно долго, прежде чем объявить об этом всем друзьям и знакомым», - говорит Мария.