ВИКТОРИНА ⟩ Пугачевой – 75! Отвечайте на вопросы и выигрывайте билеты на «Айсберг»

В спектакле «Айсберг» на сцене появится Алла Пугачева, но только сыграет поклонницу Примадонны, ею себя вообразившую, актриса Юлия Ауг, уехавшая из России и в последнее время проживающая в Эстонии.

Героиня Юлии Ауг в «Айсберге» хочет жить, выглядеть и петь как Примадонна. От этой мании ее пытаются вылечить в психбольнице, где она попадает под опеку психиатра в блистательном исполнении Элмо Нюганена.

Горячечный бред периодически прерывается страстными монологами, обращенными к самой Алле Борисовне: «Ты можешь всё! Можешь изменить мир, навести порядок и вернуть справедливость, вернуть детям родителей, сделать так, чтобы никто не страдал! Одной песней, одним словом!»

Премьера спектакля состоялась в сентябре 2023 года на фестивале «Летят журавли» в Каннах. В марте «Айсберг» с аншлагом прошел в Русском театре. Спектакль произвел такой фурор, что продюсер принял решение привезти постановку в Эстонию еще раз. Именно на это представление, которое пройдет в Русском театре 16 мая, мы и разыгрываем две пары билетов. Они будут разыграны среди тех, кто правильно ответит на вопросы нашей викторины.

Отвечайте на вопросы об Алле Пугачевой и выигрывайте билеты на спектакль!