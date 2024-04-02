ВИДЕО ⟩ «Она кричала и тянула меня за волосы!» Неизвестная женщина напала на молодую девушку в торговом центре Ülemiste

«Эта женщина напала и дернула ее за волосы», - описывает Лиивак события, которые произошли в воскресенье около десяти часов вечера в торговом центре . На неожиданную атаку якобы отреагировал охранник торгового центре Ülemiste. «Женщина дождалась ухода охранника и побежала за моей сестрой, чтобы напасть на неё. Моя сестра находилась в торговом центре одна. Женщина была там с компанией. Никакой предыстории или словесной перепалки не было, моя сестра не знает эту даму», - пишет она в социальных сетях и добавляет, что заявление было подано в полицию.