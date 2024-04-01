Зачастую именно самые критические ситуации заставляют переосмыслить нашу жизнь, ценности и людей вокруг нас. Секс-тренер Эпп Кярсин откровенно делится своим рассказом c ведущей в подкасте Rannaväljaanne о том, как секс и любовь спасли ее от критического состояния в больнице и вывел на новый этап в жизни, пишет Postimees Naine.

Эпп всю свою жизнь нравились человеческие отношения, любовь и секс. По её словам, внутри неё каждый день царит радость и праздник. Если сначала это казалось просто позитивным настроем, то, проведя с Эпп несколько часов, я поняла, насколько искренней на самом деле является её легкость. К сожалению или к счастью, мы все люди, и в жизни Эпп также случались тяжелые периоды. К счастью, эти моменты в жизни научили ее тем вещам, из которых она сделала для себя определенные выводы.

У Эпп на глаза наворачиваются слезы, когда она рассказывает историю: «Это была очень страшная болезнь». Она признается, что решила не вакцинироваться против коронавируса и шепчет: «Я думала, что занимаюсь этим так часто, что точно не заболею. Я только что прочитала исследования о том, что секс должен сильно способствовать поддержке иммунной системы». Сегодня смешно вспоминать те времена, но тогда это казалось очень серьезным.