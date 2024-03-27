ГАЛЕРЕЯ ⟩ «Быстрее и легче!» Таллиннский аэропорт установил новое футуристическое оборудование для досмотра ручной клади

Теперь процесс прохождения предполетного досмотра значительно упростится, благодаря новым устройствам, которые используют компьютерную томографию и отображают содержимое багажа в трех измерениях.

В прошлом в Таллиннском аэропорту были строгие правила, согласно которым в ручную кладь разрешалось брать емкость с жидкостями объемом до 100 миллилитров, упаковав их в отдельный прозрачный пакет объемом не более одного литра.

В Таллиннском аэропорту старые устройства безопасности заменили на новые. Руководитель безопасности аэропорта Тарви Пихлакас. Фото: Тайро Луттер

«Теперь Таллиннский аэропорт не требует при предварительном досмотре вытаскивать электронику и жидкости из сумок и ручной клади. Таким образом, изменилась методология проверок безопасности, в результате чего проходить проверку стало быстрее и проще», – рассказал руководитель безопасности аэропорта Тарви Пихлакас, добавив, что такие системы установлены во многих странах Европы, например в Германии. Если потребуется дополнительный досмотр сумки пассажира, то сотрудники охраны проверят ее отдельно, чтобы убедиться, что внутри нет запрещенных предметов.

В Таллиннском аэропорту старые устройства безопасности заменили на новые. Фото: Тайро Луттер

Новое оборудование выглядят футуристически и сразу приковывает удивленные взгляды окружающих, что можно заметить по выражению лиц пассажиров, которые подходят к ленте для проверки ручной клади. Очередь из потока людей, хоть и небольшая, но все равно образовалась. Стоит отметить, что процесс проверки действительно проходит быстро, так как никаких задержек и массового скопления людей корреспондент не заметила.

В Таллиннском аэропорту старые устройства безопасности заменили на новые. Фото: Тайро Луттер

По привычке многие пассажиры хотят вытащить из сумок содержимое, но сотрудники аэропорта их останавливают и говорят, что теперь другие правила. Новые требования радуют путешественников, так как они с облегчением вздыхают и спокойно перекладывают ручные чемоданы и сумки в отсек для вещей. Никто не копошится, не нервничает – атмосфера в аэропорту спокойная.